Usai Kalahkan Sevilla 1-0, Alvaro Arbeloa Siap Berpisah dengan Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |08:21 WIB
Usai Kalahkan Sevilla 1-0, Alvaro Arbeloa Siap Berpisah dengan Real Madrid
Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa. (Foto: Instagram/realmadrid)
SEVILLA Real Madrid berhasil membawa pulang tiga poin penuh setelah menumbangkan Sevilla di Stadion Sanchez-Pizjuan pada pekan ke-37 Liga Spanyol 2025-2026, pada Senin (18/5/2026) dini hari WIB. Meski El Real sudah tidak memiliki peluang dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol musim ini, kemenangan tipis lewat gol tunggal Vinicius Junior tersebut menjadi modal penting bagi mentalitas tim jelang pekan terakhir kompetisi.

1. Misi Pribadi Mbappe

Kendati tidak ikut mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi Sevilla, Kylian Mbappe tetap berada di baris terdepan dalam perburuan gelar top skor Liga Spanyol (El Pichichi). Penyerang asal Prancis tersebut saat ini mengantongi keunggulan dua gol atas rival terdekatnya, Vedat Muriqi (Mallorca), dengan torehan 24 berbanding 22 gol.

Laga akhir pekan mendatang melawan Athletic Bilbao di Chamartín akan menjadi penentu bagi Mbappe untuk mengunci trofi sepatu emas keduanya di Spanyol secara beruntun.

Jika berhasil mempertahankan takhtanya, Mbappe akan menorehkan catatan luar biasa dengan meraih delapan gelar top skor domestik berturut-turut—enam bersama Paris Saint-Germain dan dua bersama Real Madrid.

Rekor ini hampir mendekati catatan legendaris bomber asal Hungaria, Imre Schlosser, yang pernah menjadi top skor 10 musim beruntun pada medio 1908 hingga 1917. Bagi Mbappe, trofi individual ini bisa menjadi sedikit pelipur lara di tengah musim yang penuh dengan dinamika dan kekecewaan bagi kubu Los Blancos.

2. Pekan Perpisahan Emosional bagi Alvaro Arbeloa

Di sisi lain, laga di markas Sevilla kemarin juga menandai kemenangan tandang terakhir bagi Álvaro Arbeloa yang akan segera menyudahi masa baktinya sebagai pelatih Real Madrid. Dalam sesi konferensi pers, Arbeloa mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang tampil disiplin dan mampu mengontrol jalannya laga di stadion yang terkenal angker bagi tim tamu.

 

