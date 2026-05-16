Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kylian Mbappe Klaim Jadi Pilihan Keempat di Real Madrid, Alvaro Arbeloa: Saya Tidak Bilang Begitu!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |02:08 WIB
Kylian Mbappe Klaim Jadi Pilihan Keempat di Real Madrid, Alvaro Arbeloa: Saya Tidak Bilang Begitu!
Alvaro Arbeloa mengklaim tidak pernah bilang Kylian Mbappe jadi pilihan keempat di Real Madrid (Foto: Real Madrid)
A
A
A

MADRID – Kylian Mbappe mengaku hanya jadi pilihan keempat di lini serang Real Madrid asuhan pelatih Alvaro Arbeloa. Sang entrenador langsung membantah ucapan tersebut.

Mbappe akhirnya kembali ke skuad usai absen karena cedera. Tapi, pemain asal Prancis itu hanya masuk dari bangku cadangan pada laga kontra Real Oviedo.

1. Tidak Menentukan

Kylian Mbappe beraksi di laga Real Madrid vs Real Oviedo (Foto: Real Madrid)

Laga Real Madrid vs Real Oviedo itu berlangsung di Stadion Bernabeu, Madrid, Jumat 15 Mei 2026 dini hari WIB. Partai itu sejatinya tidak lagi menentukan buat tuan rumah yang sudah pasti finis sebagai runner up.

Tapi, Madrid tetap bermain garang. Mereka meraih kemenangan dengan skor 2-0 via gol Gonzalo Garcia (43’) dan Jude Bellingham (79’). Setidaknya hasil positif itu sedikit jadi hiburan.

Apalagi, Madrid baru saja menelan kekalahan 0-2 dari rival bebuyutan Barcelona di akhir pekan pada laga bertajuk El Clasico. Sudah kalah, mereka pun harus melihat Blaugrana memastikan diri sebagai kampiun Liga Spanyol 2025-2026.

Ditambah, kondisi ruang ganti Madrid tengah panas. Para pemain disebut terbelah menjadi beberapa kelompok gara-gara merasa tidak puas dengan situasi saat ini, terutama pada Arbeloa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/46/3218520/kylian_mbappe_akhirnya_kembali_bermain_untuk_real_madrid_setelah_menepi_cukup_lama_akibat_cedera-xrEW_large.jpg
Jadi Cadangan di Laga Real Madrid vs Real Oviedo, Kylian Mbappe: Saya Pilihan Keempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/46/3218486/real_madrid-LVYJ_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Indonesia yang Mengejutkan Publik saat Hampir Diboyong Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/46/3218411/hansi_flick-hLp0_large.jpg
Barcelona Kalah 0-1 dari Alaves, Hansi Flick Kecewa Blaugrana Gagal Capai 100 Poin di Liga Spanyol 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/46/3218176/florentino_perez_menuduh_barcelona_telah_menyuap_wasit-Pcto_large.jpg
Presiden Real Madrid Tuduh Barcelona Suap Wasit, Begini Respons Blaugrana!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/15/49/1707199/rivalitas-formula-e-berlanjut-di-monaco-simak-jadwal-lengkapnya-di-vision-ape.webp
Rivalitas Formula E Berlanjut di Monaco, Simak Jadwal Lengkapnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/striker_juventus_dusan_vlahovic_absen_hingga_akhi.jpg
Daftar 9 Pemain Juventus yang Terancam Dibuang, Vlahovic Termasuk
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement