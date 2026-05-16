Kylian Mbappe Klaim Jadi Pilihan Keempat di Real Madrid, Alvaro Arbeloa: Saya Tidak Bilang Begitu!

MADRID – Kylian Mbappe mengaku hanya jadi pilihan keempat di lini serang Real Madrid asuhan pelatih Alvaro Arbeloa. Sang entrenador langsung membantah ucapan tersebut.

Mbappe akhirnya kembali ke skuad usai absen karena cedera. Tapi, pemain asal Prancis itu hanya masuk dari bangku cadangan pada laga kontra Real Oviedo.

1. Tidak Menentukan

Laga Real Madrid vs Real Oviedo itu berlangsung di Stadion Bernabeu, Madrid, Jumat 15 Mei 2026 dini hari WIB. Partai itu sejatinya tidak lagi menentukan buat tuan rumah yang sudah pasti finis sebagai runner up.

Tapi, Madrid tetap bermain garang. Mereka meraih kemenangan dengan skor 2-0 via gol Gonzalo Garcia (43’) dan Jude Bellingham (79’). Setidaknya hasil positif itu sedikit jadi hiburan.

Apalagi, Madrid baru saja menelan kekalahan 0-2 dari rival bebuyutan Barcelona di akhir pekan pada laga bertajuk El Clasico. Sudah kalah, mereka pun harus melihat Blaugrana memastikan diri sebagai kampiun Liga Spanyol 2025-2026.

Ditambah, kondisi ruang ganti Madrid tengah panas. Para pemain disebut terbelah menjadi beberapa kelompok gara-gara merasa tidak puas dengan situasi saat ini, terutama pada Arbeloa.