HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Kalah 0-1 dari Alaves, Hansi Flick Kecewa Blaugrana Gagal Capai 100 Poin di Liga Spanyol 2025-2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |14:18 WIB
Pelatih Barcelona, Hansi Flick. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
VITORIA-GASTEIZBarcelona dipastikan tidak mencapai rekor prestisius 100 poin di Liga Spanyol 2025-2026 setelah menelan kekalahan dari Alaves di Stadion Mendizorroza, pada Kamis (14/5/2026) dini hari WIB. Meski gelar juara Liga Spanyol musim ini sudah berada di tangan, pelatih Hansi Flick tetap kecewa skuadnya gagal mencapai rekor 100 poin tersebut.

Usai laga, Hansi Flick mengakui motivasi para pemain Barcelona sebenarnya cukup tinggi, namun intensitas Alaves yang tengah berjuang mati-matian menghindari degradasi menjadi faktor pembeda.

"Kami mencoba mengendalikan permainan, tetapi di lini serang kami tidak setajam biasanya. Kami ingin menang, tapi hari ini tidak memungkinkan. Liga 100 poin kini tidak akan tercapai," ujar Flick, melansir dari Marca, kamis (14/5/2026).

1. Debut Pemain Pelapis

Dalam laga di kendang Alaves itu, Flick memanfaatkan situasi dengan memberikan jam terbang kepada para pemain yang jarang tampil, seperti Bernal dan Espart. Pelatih asal Jerman tersebut memberikan apresiasi khusus bagi Alvaro Cortes yang tampil solid di jantung pertahanan meski harus berhadapan dengan barisan striker berpengalaman.

Alaves vs Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Menurut Flick, Cortes menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa dalam penguasaan bola. Hal ini, menurutnya, merupakan hasil dari kerja keras sang pemain di sesi latihan selama beberapa bulan terakhir.

Flick juga menegaskan bahwa kekuatan Barcelona terletak pada koneksi emosional para pemain muda terhadap klub.

"Para pemain mencintai Barca dan ingin bermain di sini. Ada koneksi spesial pada pemain La Masia, dan itu sangat fantastis bagi masa depan klub," tambahnya.

 

