Jadi Cadangan di Laga Real Madrid vs Real Oviedo, Kylian Mbappe: Saya Pilihan Keempat

Kylian Mbappe akhirnya kembali bermain untuk Real Madrid setelah menepi cukup lama akibat cedera (Foto: Real Madrid)

MADRID – Kylian Mbappe akhirnya kembali bermain untuk Real Madrid setelah menepi cukup lama akibat cedera. Namun, ia hanya masuk sebagai pemain pengganti saat Los Blancos menang 2-0 atas Real Oviedo pada jornada 36 Liga Spanyol 2025-2026.

1. Menang 2-0

Jude Bellingham cetak gol di laga Real Madrid vs Real Oviedo (Foto: Real Madrid)

Laga Real Madrid vs Real Oviedo itu berlangsung di Stadion Bernabeu, Madrid, Jumat (15/5/2026) dini hari WIB. Partai itu sejatinya tidak lagi menentukan buat tuan rumah yang sudah pasti finis sebagai runner up.

Tapi, Madrid tetap bermain garang. Mereka meraih kemenangan dengan skor 2-0 via gol Gonzalo Garcia (43’) dan Jude Bellingham (79’). Setidaknya hasil positif itu sedikit jadi hiburan.

Apalagi, Madrid baru saja menelan kekalahan 0-2 dari rival bebuyutan Barcelona di akhir pekan pada laga bertajuk El Clasico. Sudah kalah, mereka pun harus melihat Blaugrana memastikan diri sebagai kampiun Liga Spanyol 2025-2026.

Ditambah, kondisi ruang ganti Madrid tengah panas. Para pemain disebut terbelah menjadi beberapa kelompok gara-gara merasa tidak puas dengan situasi saat ini, terutama pada pelatih interim Alvaro Arbeloa.