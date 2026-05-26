Daftar Wakil Liga Spanyol di Kompetisi Eropa Musim 2026-2027

Simak daftar wakil Liga Spanyol di kompetisi Eropa musim 2026-2027

DAFTAR wakil Liga Spanyol di kompetisi Eropa musim 2026-2027 sudah diketahui. Ada delapan kesebelasan yang akan tampil di kejuaraan antarklub dari Negeri Matador musim depan.

1. Liga Champions

Atletico Madrid vs Barcelona di Liga Champions 2025-2026

Liga Spanyol 2025-2026 sudah menyelesaikan kompetisinya pada akhir pekan lalu. Barcelona keluar sebagai juara, yang merupakan titel ke-29 di sepanjang sejarah klub.

Bahkan, Barcelona sudah memastikan diri sebagai kampiun sejak jornada 36 saat mengalahkan rival bebuyutan Real Madrid. Pasukan Hansi Flick total mengoleksi 94 poin di puncak klasemen.

Sebagai juara, Barcelona tentu berhak mewakili Spanyol ke Liga Champions 2026-2027. Mereka akan ditemani empat klub termasuk Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, dan Real Betis.

Seperti halnya Inggris, Spanyol juga mendapat slot tambahan di Liga Champions. Mereka adalah liga kedua terbaik dalam koefisien UEFA setelah Premier League.