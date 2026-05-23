Syarat Inggris Punya 6 Klub di Liga Champions 2026-2027

SYARAT Liga Inggris punya 6 wakil di Liga Champions 2026-2027 akan dijelaskan Okezone. Hal ini sepenuhnya tergantung pada hasil yang melibatkan Aston Villa di pekan terakhir.

The Villans sukses jadi juara Liga Europa 2025-2026. Keberhasilan itu memastikan Aston Villa tampil di Liga Champions 2026-2027 berapa pun mereka finis di klasemen akhir Liga Inggris.

1. ELTH

Saat ini, pasukan Unai Emery nangkring di posisi 4 dengan 62 poin. Mereka unggul 3 angka dari Liverpool di posisi 5. Sementara, tangga keenam dihuni Bournemouth dengan nilai 56.

Andai posisi ini tidak berubah hingga akhir musim, Inggris hanya tetap diwakili 5 klub. UEFA akan memberlakukan skema Europa League Title Holder Rebalancing (ELTH) dan memindahkan slot itu.

Bila itu yang terjadi, Aston Villa akan dianggap lolos sebagai peringkat 4 Liga Inggris 2025-2026, bukan juara Liga Europa. Lewat ELTH, jatah itu dialihkan ke klub dengan koefisien UEFA tertinggi di fase kualifikasi.

Saat ini, posisi tersebut ditempati oleh Sporting CP (Sporting Lisbon). Mereka akan otomatis lolos dan tidak perlu mengikuti kualifikasi ketiga dari League Path atau jalur liga.