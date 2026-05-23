HOME BOLA LIGA INGGRIS

Syarat Inggris Punya 6 Klub di Liga Champions 2026-2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |00:33 WIB
Syarat Liga Inggris punya 6 wakil di Liga Champions 2026-2027 akan dibedah Okezone (Foto: UEFA)
SYARAT Liga Inggris punya 6 wakil di Liga Champions 2026-2027 akan dijelaskan Okezone. Hal ini sepenuhnya tergantung pada hasil yang melibatkan Aston Villa di pekan terakhir.

The Villans sukses jadi juara Liga Europa 2025-2026. Keberhasilan itu memastikan Aston Villa tampil di Liga Champions 2026-2027 berapa pun mereka finis di klasemen akhir Liga Inggris.

1. ELTH

Aston villa juara Liga Europa 2025-2026. (Foto: Instagram/astonvilla)

Saat ini, pasukan Unai Emery nangkring di posisi 4 dengan 62 poin. Mereka unggul 3 angka dari Liverpool di posisi 5. Sementara, tangga keenam dihuni Bournemouth dengan nilai 56.

Andai posisi ini tidak berubah hingga akhir musim, Inggris hanya tetap diwakili 5 klub. UEFA akan memberlakukan skema Europa League Title Holder Rebalancing (ELTH) dan memindahkan slot itu.

Bila itu yang terjadi, Aston Villa akan dianggap lolos sebagai peringkat 4 Liga Inggris 2025-2026, bukan juara Liga Europa. Lewat ELTH, jatah itu dialihkan ke klub dengan koefisien UEFA tertinggi di fase kualifikasi.

Saat ini, posisi tersebut ditempati oleh Sporting CP (Sporting Lisbon). Mereka akan otomatis lolos dan tidak perlu mengikuti kualifikasi ketiga dari League Path atau jalur liga.

 

Berita Terkait
Andoni Iraola Jadi Pelatih Liverpool Gantikan Arne Slot?
Rebutan Tiket Eropa Premier League Memanas: Peluang Rekor 9 Wakil Inggris di Kompetisi Benua Biru
4 Pemain Bintang Arsenal Bergaji Tinggi Musim 2025-2026, Nomor 1 Tembus Rp6,6 Miliar per Minggu!
Adu Kisaran Gaji Pelatih Manchester City Pep Guardiola dengan Enzo Maresca, bak Bumi dan Langit?
Bayern Munchen dan VfB Stuttgart Berebut Trofi DFB-Pokal 2025/26, Live Streaming di VISION+
Juventus Manuver Gila! Diam-Diam Bidik Pemain Berdarah Indonesia
