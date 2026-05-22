Andoni Iraola Jadi Pelatih Liverpool Gantikan Arne Slot?

LIVERPOOL dikabarkan menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih mereka per musim 2026-2027. Mengutip dari Foot Mercato pada Jumat (22/5/2026), juru taktik asal Spanyol itu akan menggantikan posisi Arne Slot yang segera dipecat manajemen Liverpool.

Berdasarkan sumber yang sama, Direktur Olahraga Liverpool Richard Hughes mengagumi sosok Andoni Iraola. Andoni Iraola sukses besar bersama Bournemouth musim ini.

Hingga pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026, Andoni Iraola mengantarkan The Cherries -julukan Bournemouth- duduk di posisi enam klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan 56 angka. Jika Bournemouth finis keenam dan Aston Villa kelima, The Cherries dipastikan tampil di Liga Champions 2026-2027.

1. Andoni Iraola Tinggalkan Bournemouth

Kontrak Andoni Iraola bersama Bournemouth berakhir pada 30 Juni 2026. Pelatih 43 tahun ini telah mengonfirmasi akan angkat kaki dari Bournemotuh per 1 Juli 2026.

Kondisi ini membuat Liverpool tak perlu mengeluarkan uang kompensasi untuk mendatangkan Andoni Iraola. Liverpool hanya perlu mengeluarkan uang untuk mengontrak juru taktik 43 tahun tersebut.

2. Arne Slot Dipertahankan Liverpool?

Arne Slot sudah dua tahun melatih Liverpool. Di musim pertama melatih Liverpool pada 2024-2025, juru taktik asal Belanda itu mengantarkan The Reds jawara Liga Inggris.