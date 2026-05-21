4 Pemain Bintang Arsenal Bergaji Tinggi Musim 2025-2026, Nomor 1 Tembus Rp6,6 Miliar per Minggu!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |12:01 WIB
BERIKUT empat pemain bintang Arsenal bergaji tinggi musim 2025-2026. Salah satunya ada yang menembus Rp6,6 miliar per minggu berdasarkan data dari Capology.

Arsenal sukses menjadi juara Liga Inggris 2025-2026. Mereka mengakhiri penantian selama 22 tahun sejak terakhir kali pada 2003-2004. Itu sekaligus gelar ke-14 di sepanjang sejarah klub.

Tentu saja, Arsenal berinvestasi dengan mendatangkan pemain-pemain berharga selangit. Mereka juga dibayar dengan nominal fantastis.

Betapa tidak, anggaran gaji Arsenal dalam semusim menyentuh angka 185,7 juta poundsterling (setara Rp4,4 triliun)! Lantas, siapa saja yang mendapat bayaran termahal? Simak ulasan berikut ini.

4 Pemain Bintang Arsenal Bergaji Tinggi Musim 2025-2026

1. Kai Havertz

Pemain berpaspor Jerman ini jadi pesepakbola dengan gaji tertinggi di Arsenal. Betapa tidak, Havertz mengantongi bayaran 280 ribu poundsterling (setara Rp6,6 miliar) per pekan!

Dalam setahun, gajinya menyentuh angka 14,6 juta poundsterling (setara Rp346,1 miliar) sebelum bonus. Havertz masih memiliki kontrak hingga 30 Juni 2028.

2. Gabriel Jesus

Pemain berkebangsaan Brasil ini mengekor di belakang Havertz. Jesus mendapat bayaran sekira 265 ribu poundsterling (setara Rp6,3 miliar) per pinggu dari Meriam London.

Dalam setahun, pemain berusia 29 tahun ini mengantongi gaji sebesar 13,8 juta poundsterling (setara Rp327,2 miliar) sebelum bonus. Kontraknya masih tersisa setahun lagi alias hingga 30 Juni 2027.

 

