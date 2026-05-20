HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Juara Liga Inggris 2025-2026: Mikel Arteta Samai Roberto Mancini, Hanya Kalah dari Jose Mourinho!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |14:17 WIB
Mikel Arteta berhasil menyamai Roberto Mancini dan hanya kalah dari Jose Mourinho usai Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Arsenal)
KEBERHASILAN Arsenal menjadi juara Liga Inggris 2025-2026 turut berimbas pada Mikel Arteta. Pria berpaspor Spanyol itu menyamai Roberto Mancini dan hanya kalah dari Jose Mourinho!

Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026 usai Manchester City ditahan Bournemouth 1-1 pada laga pekan ke-37 di Stadion Vitality, Rabu (20/5/2026) dini hari WIB. Poin The Gunners dipastikan tidak akan terkejar.

1. Gelar ke-14

Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Instagram/arsenal)
Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Instagram/@arsenal)

Saat ini, Arsenal mengoleksi 86 poin di puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026 dan unggul 5 angka dari Man City di posisi 2. Dengan 1 laga tersisa, sudah tidak mungkin selisih itu terkejar.

Ini merupakan gelar ke-14 bagi Arsenal di sepanjang sejarah klub. Mereka menuntaskan dahaga 22 tahun setelah terakhir kali juara pada 2003-2004 yang dicatatkan The Invincible Arsenal.

2. Samai Roberto Mancini, Kalah dari Jose Mourinho

Arteta langsung panen pujian. Ia sukses mengantar bekas timnya menjadi juara Liga Inggris setelah tiga musim beruntun sejak 2022-2023 menjadi runner up.

Dengan kesuksesan ini, Arteta pun menyamai Roberto Mancini. Keduanya jadi mantan pemain Liga Inggris yang bisa membawa tim asuhannya juara kompetisi di era Premier League.

 

