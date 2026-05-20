KEBERHASILAN Arsenal menjadi juara Liga Inggris 2025-2026 turut berimbas pada Mikel Arteta. Pria berpaspor Spanyol itu menyamai Roberto Mancini dan hanya kalah dari Jose Mourinho!
Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026 usai Manchester City ditahan Bournemouth 1-1 pada laga pekan ke-37 di Stadion Vitality, Rabu (20/5/2026) dini hari WIB. Poin The Gunners dipastikan tidak akan terkejar.
Saat ini, Arsenal mengoleksi 86 poin di puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026 dan unggul 5 angka dari Man City di posisi 2. Dengan 1 laga tersisa, sudah tidak mungkin selisih itu terkejar.
Ini merupakan gelar ke-14 bagi Arsenal di sepanjang sejarah klub. Mereka menuntaskan dahaga 22 tahun setelah terakhir kali juara pada 2003-2004 yang dicatatkan The Invincible Arsenal.
Arteta langsung panen pujian. Ia sukses mengantar bekas timnya menjadi juara Liga Inggris setelah tiga musim beruntun sejak 2022-2023 menjadi runner up.
Dengan kesuksesan ini, Arteta pun menyamai Roberto Mancini. Keduanya jadi mantan pemain Liga Inggris yang bisa membawa tim asuhannya juara kompetisi di era Premier League.