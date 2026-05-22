3 Perwakilan Persib Bandung Berpotensi Raih Penghargaan Individu di Akhir Super League 2025-2026

ADA 3 perwakilan Persib Bandung yang berpotensi meraih penghargaan individu di akhir Super League 2025-2026. Ya, persaingan ketat di kompetisi Super League musim ternyata tidak hanya berputar pada perburuan mahkota juara.

I League selaku operator kompetisi resmi meluncurkan daftar nominasi penghargaan individu musim 2025-2026 ini. Dari deretan nama yang dirilis, tiga perwakilan dari Persib Bandung berpeluang besar untuk membawa pulang penghargaan tertinggi atas performa apik mereka sepanjang musim.

Ketiga nama dari internal tim Maung Bandung tersebut adalah pelatih Bojan Hodak serta dua pilar andalannya, Beckham Putra Nugraha dan Federico Barba. Masuknya trio Persib ini mempertegas dominasi kontestan papan atas di daftar nominasi, yang mana nama-nama penggawa Borneo FC dan Persib Bandung memang terlihat paling menonjol dalam rilis resmi kali ini.

Direktur Utama operator kompetisi, Ferry Paulus, mengonfirmasi bahwa penentuan para nomine tidak dilakukan secara sembarangan. Proses penyaringan figur terbaik ini digodok secara menyeluruh lewat perpaduan data statistik di lapangan, penilaian objektif dari Technical Study Group (TSG), pengaruh sang figur terhadap performa kolektif tim, hingga rekam jejak sportivitas serta konsistensi mereka.

1. Beckham dan Barba Bidik Gelar Pemain Terbaik

Masuknya Beckham Putra dan Federico Barba dalam nominasi kategori Best Player (Pemain Terbaik) menjadi bukti sahih kontribusi besar keduanya bagi lini serang maupun pertahanan Maung Bandung. Sepanjang musim bergulir hingga pekan ke-33, Beckham tercatat telah dipercaya tampil dalam 30 pertandingan dengan torehan koleksi 3 gol serta 3 assist.

Sementara itu, kompatriotnya di lini belakang, Federico Barba, juga mengukir catatan yang tidak kalah mentereng. Pemain bertahan tersebut menorehkan 27 penampilan dan menunjukkan produktivitas tinggi lewat sumbangan 5 gol beserta 1 assist.

Meski demikian, langkah duo Persib untuk mengamankan takhta individu ini dipastikan tidak akan mudah. Mereka harus bersaing ketat dengan tiga nama besar lainnya yang masuk dalam daftar, yaitu duo asing milik Borneo FC, Mariano Peralta dan Juan Villa, serta penyerang andalan Persija Jakarta, Allano Lima.