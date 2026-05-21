3 Rekor yang Bisa Dipecahkan Persib Bandung jika Juara Super League 2025-2026, Nomor 1 Bakal Sulit Diulangi

Berikut tiga rekor yang bisa dipecahkan Persib Bandung jika juara Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)

BERIKUT tiga rekor yang bisa dipecahkan Persib Bandung jika juara Super League 2025-2026. Salah satunya akan sulit diulangi oleh kesebelasan lain.

Persib di ambang gelar juara Super League 2025-2026. Pangeran Biru hanya akan menjamu Persijap Jepara di pekan ke-34 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.

Saat ini, mereka bertengger di puncak klasemen dengan 78 poin, unggul 2 angka dari Borneo FC. Persib hanya butuh hasil imbang untuk menyegel gelar juara pada akhir pekan nanti.

Andai sukses merengkuh titel, Persib bakal memecahkan 3 rekor sekaligus. Apa saja? Simak ulasan berikut ini.

3 Rekor yang Bisa Dipecahkan Persib Bandung jika Juara Super League 2025-2026

1. Hattrick Juara

Persib akan mencatatkan gelar juara yang ketiga secara beruntun alias hattrick. Belum ada tim di Liga Indonesia yang mampu melakukannya sejak penyatuan Galatama dan Perserikatan pada 1994.

Sementara, di era Perserikatan, sudah ada 2 kesebelasan yang bisa hattrick juara. Mereka adalah Persis Solo yang bahkan mencetak empat kali juara beruntun pada 1939, 1940, 1941, dan 1942.

Satu klub lainnya adalah PSMS Medan, yang banyak dianggap Bobotoh lawas sebagai musuh bebuyutan. Ayam Kinantan melakukannya pada 1966-1967, 1969, dan 1971.