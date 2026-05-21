Aston Villa Juara Liga Eropa 2025-2026, Pangeran William Menangis

ASTON Villa sukses menjuarai Liga Europa musim 2025/26 usai menghancurkan wakil Jerman, Freiburg, dengan skor telak 3-0 pada laga final di Tupras Stadium, Istanbul, Turki, Kamis dini hari WIB, 21 Mei 2026.

Diantara ribuan pasang mata yang menyaksikan momen bersejarah itu, ada satu sosok istimewa yang tak kuasa menahan air matanya, ya Pangeran William.

1. Pendukung Setia Aston Villa

Pangeran William Dukung Aston Villa di Liga Eropa 2026 (Foto: X/@Blairsun15)

Pangeran William, yang hadir langsung menyaksikan perjuangan John McGinn dan kawan-kawan, tak kuasa membendung air matanya yang jatuh begitu pertandingan dinyatakan berakhir.

Tak butuh waktu lama bagi Pangeran Wales itu untuk berbagi rasa bahagianya kepada seluruh dunia.

"Malam yang luar biasa!! Selamat kepada semua pemain, tim, staf, dan semua orang yang terhubung dengan klub. 44 tahun sejak terakhir kali merasakan trofi Eropa!" tulisnya melalui akun X miliknya

Pangeran William memang begitu lekat dengan Aston Villa. Tim yang bermarkas di Villa Park itu adalah tim kesayangannya, dan pria berusia 43 tahun itu kerap terlihat datang langsung ke stadion untuk menyaksikan pertandingan The Villans.

2. Tielemans, Buendia, dan Rogers Jadi Pahlawan

Aston Villa tampil luar biasa sejak menit awal. Memanfaatkan umpan matang Morgan Rogers, gelandang Youri Tielemans sukses menyarangkan bola untuk membuka keunggulan pada menit ke-40.

Menjelang turun minum, The Villans semakin memupus harapan Freiburg. Buendia menggandakan keunggulan Aston Villa lewat aksi individu impresif pada menit ke-45+3.

Pada babak kedua, Morgan Rogers memantapkan kemenangan The Villans menjadi 3-0 usai menerima umpan Emiliano Buendia di menit ke-57. Freiburg tak mampu membalas satu gol pun hingga peluit panjang berbunyi.