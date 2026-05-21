Kontrak Pemain dan Dirinya di Persija Jakarta Menggantung, Mauricio Souza Buka Suara

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |10:19 WIB
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. (Foto: Instagram/persija)
JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, akhirnya angkat bicara mengenai kelanjutan masa bakti sejumlah pilar penting sekaligus masa depannya sendiri di skuad Macan Kemayoran. Juru taktik asal Brasil tersebut menegaskan kepastian mengenai kelangsungan kerja sama untuk musim depan melibatkan banyak variabel di luar kendali pribadinya.

Mauricio Souza kini sedang dilema karena banyak pemain Persija Jakarta yang akan habis kontrak. Di antara mereka bahkan merupakan pemain andalan Macan Kemayoran.

Beberapa pemain yang akan habis kontrak pada akhir musim ini adalah Eksel Runtukahu, Paulo Ricardo, Andritany Ardhiyasa, dan Carlos Eduardo. Souza mengaku belum tahu nasib para pemain itu.

Souza mengakui para pemain yang kontraknya hampir habis tersebut bermain cukup baik pada musim ini. Akan tetapi, Souza bukan pihak yang bisa mempertahankan kontrak. Keputusan ada di tangan manajemen Persija Jakarta dan pemain itu sendiri.

1. Bicara Kontrak di Persija

"Yang bisa saya katakan adalah Persija memiliki tim yang sangat kuat, dan saya sangat senang dengan para pemain yang saya miliki,” kata Souza dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I League), Kamis (21/5/2026).

“Tetapi siapa yang tetap tinggal dan siapa yang tidak, itu tidak sepenuhnya bergantung pada saya," tambahnya.

Di sisi lain, Souza juga menyinggung masa depannya di Persija Jakarta. Diketahui, pelatih berusia 52 tahun itu gagal memenuhi target juara Super League 2025-2026.

 

