Persija Target Tutup Musim dengan Manis, Incar Kemenangan di Laga Pamungkas

JAKARTA - Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, menargetkan timnya menutup musim ini dengan manis. Ardhi menegaskan, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- harus menang di laga terakhir.

1. Incar Kemenangan

Persija Jakarta akan berhadapan dengan Semen Padang di pekan terakhir Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.

Persija Jakarta siap tempur melawan Semen Padang. (Foto: Persija.id)

Ardhi menginginkan timnya memberikan segalanya kendati lawan sudah dipastikan degradasi. Namun, dia menilai, Persija tak boleh menganggap remeh Semen Padang.

"Ya di JIS, kita akan berjuang maksimal dengan pertandingan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa meraih tiga poin," tutur Ardhi kepada wartawan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

"Kalau bagi saya, tim mau tim papan bawah, papan atas, sama saja. Semuanya mempunyai kekuatan juga pastinya kan. Jadi kita tetap maksimallah besok," tambahnya.