Antusiasme Tak Terbendung, Persija Jakarta Luncurkan Lagi Fan Token Digital

PERSIJA Jakarta kembali menghadirkan inovasi digital bagi para pendukungnya melalui pembukaan periode Fan Token Offering (FTO) untuk Persija Fan Token. Sebanyak 50.000 token yang dirilis pada Senin 13 April 2026, dilaporkan habis terjual dalam waktu kurang dari satu jam sejak penawaran dibuka.

Tingginya antusiasme suporter The Jakmania membuat kembali membuka penjualan Persija Fan Token pada 16 April 2026 pukul 16.00 WIB. Pada penjualan lanjutan ini, harga token tidak lagi tetap seperti penawaran awal, melainkan mengikuti mekanisme pasar yang berlaku di platform.

1. Akses ke Klub

Melalui fan token tersebut, para pendukung Persija akan mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai keputusan klub. Salah satunya adalah memberikan suara dalam pemilihan elemen desain resmi bus tim, termasuk opsi desain corner flag, club pennant, hingga desain polo shirt dan kaus resmi.

Tidak hanya itu, pemegang token juga berpeluang memperoleh berbagai keuntungan eksklusif. Manfaat tersebut meliputi akses konten khusus, pengalaman VIP, program hadiah berbasis gamifikasi, kesempatan meet and greet dengan pemain, hingga koleksi digital yang hanya tersedia bagi pemilik token.

Inisiatif ini dirancang untuk membawa semangat Jakmania ke era digital. Sebagai salah satu kelompok suporter terbesar dan paling militan di Asia, Jakmania diharapkan dapat semakin dekat dengan Persija, baik bagi pendukung yang berada di Jakarta maupun di berbagai belahan dunia.