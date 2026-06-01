HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar U-19 di Piala AFF U-19 2026: Tanpa Mathew Baker!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |12:59 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar U-19 di Piala AFF U-19 2026: Tanpa Mathew Baker!
Mathew Baker (5) absen bela Timnas Indonesia U-19 lawan Myanmar U-19 di Piala AFF U-19 2026. (Foto: Instagram/@mat_baker09)
PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Myanmar U-19 di Piala AFF U-19 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-19 akan menantang Myanmar U-19 di laga pertama Grup A Piala AFF U-19 2026 yang berlangsung di Stadion Sumatera Utara, Deli Serdang pada Senin (1/6/2026) pukul 20.00 WIB.

1. Nova Arianto Diprediksi Andalkan 4-4-2

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, dianugerahi pemain-pemain bertalenta. Untuk satu posisi saja, Timnas Indonesia U-19 dipadati pemain top.

Pelatih Timnas Indonesia U-19 Nova Arianto. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Di posisi fullback kiri ada Mathew Baker dan Amar Brkic yang bermain sama baiknya. Kemudian di lini tengah ada Timothy Baker, Nazriel Alvaro, Welber Jardim, Zinadein Ardiansyah dan Evandra Florasta.

Melihat materi pemain saat ini, Okezone memprediksi Nova Arianto mengandalkan pola 4-4-2. Dalam pola 4-4-2, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Dafa Al Gasemi.

Lanjut di posisi empat bek sejajar ada Fabio Azka,, Putu Panji, Algazani Dwi dan Amar Brkic. Kemudian di posisi sayap kanan ada Eizar Jacob dan Welber Jardim di sisi sebelahnya.

Untuk dua gelandang sentral, Evandra Florasta dan Nazriel Alvaro dapat diandalkan. Terakhir di posisi ujung tombak kembar ada Arkhan Kaka dan Reno Salampessy.

 

1 2
      
