Persija Jakarta Belum Menyerah Kejar Juara Super League 2025-2026, Mauricio Souza Ingin Macan Kemayoran Tampil Konsisten

PERSIJA Jakarta belum menyerah mengejar gelar juara Super League 2025-2026. Pelatih Mauricio Souza mendesak anak asuhnya untuk tampil konsisten.

Saat ini, Persija berada di posisi ketiga klasemen Super League 2025-2026 dengan 55 poin. Di posisi kedua, ada Borneo FC dengan 60 poin, sedangkan di puncak klasemen ditempati Persib Bandung dengan 64 poin.

1. Hasil Maksimal

Souza mengatakan timnya harus meraih hasil maksimal dan tampil apik dalam sisa laga jika ingin menjaga kans menjadi juara. Rizky Ridho dan kolega baru saja meraih kemenangan 3-0 atas Persebaya Surabaya dalam pekan ke-27 Super League 2025-2026.

“Tim yang bermain seperti melawan Persebaya menunjukkan mereka memiliki kemampuan untuk meraih hal-hal besar,” kata Souza, dikutip dari laman resmi Persija, Jumat (17/4/2026).

“Namun jika kami tidak menjaga konsistensi dalam kompetisi yang sulit, maka tidak akan bisa mencapai tujuan utama,” kata pria asal Brasil itu.