HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Belum Menyerah Kejar Juara Super League 2025-2026, Mauricio Souza Ingin Macan Kemayoran Tampil Konsisten

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |03:10 WIB
Persija Jakarta belum menyerah mengejar gelar juara Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
PERSIJA Jakarta belum menyerah mengejar gelar juara Super League 2025-2026. Pelatih Mauricio Souza mendesak anak asuhnya untuk tampil konsisten.

Saat ini, Persija berada di posisi ketiga klasemen Super League 2025-2026 dengan 55 poin. Di posisi kedua, ada Borneo FC dengan 60 poin, sedangkan di puncak klasemen ditempati Persib Bandung dengan 64 poin.

1. Hasil Maksimal

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Souza mengatakan timnya harus meraih hasil maksimal dan tampil apik dalam sisa laga jika ingin menjaga kans menjadi juara. Rizky Ridho dan kolega baru saja meraih kemenangan 3-0 atas Persebaya Surabaya dalam pekan ke-27 Super League 2025-2026.

“Tim yang bermain seperti melawan Persebaya menunjukkan mereka memiliki kemampuan untuk meraih hal-hal besar,” kata Souza, dikutip dari laman resmi Persija, Jumat (17/4/2026).

“Namun jika kami tidak menjaga konsistensi dalam kompetisi yang sulit, maka tidak akan bisa mencapai tujuan utama,” kata pria asal Brasil itu.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/49/3212776/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_meminta_anak_asuhnya_waspada_jelang_laga_melawan_dewa_united-Aprl_large.jpg
Perburuan Titel Memanas, Bojan Hodak Ingatkan Persib Bandung Waspada saat Dijamu Dewa United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/49/3212867/ciro_alves-68oJ_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Ciro Alves di Malut United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/49/3212750/laga_derby_jatim_antara_arema_fc_vs_persebaya_surabaya_tidak_direkomendasikan_digelar_di_stadion_kanjuruhan-trJA_large.jpg
Pemkab Malang Tak Rekomendasikan Derby Jatim Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kanjuruhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/49/3212552/bernardo_tavares_curhat_jelang_duel_persebaya_surabaya_vs_madura_united_di_lanjutan_pekan_ke_28_super_league_2025_2026-TWhz_large.jpg
Curhat Bernardo Tavares Jelang Laga Persebaya Surabaya vs Madura United di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/04/16/11/1697075/bayern-munchen-sedang-garang-hadapi-stuttgart-di-bundesliga-pekan-ini-nonton-di-vision-fjm.jpg
Bayern Munchen Sedang Garang, Hadapi Stuttgart di Bundesliga Pekan Ini! Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/16/timnas_vietnam.jpg
Lebih Gila dari Indonesia! Vietnam Hajar Timor Leste 10-0 di Piala AFF U-17 2026
