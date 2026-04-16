Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Dia Syayid Cetak Debut Emosional di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |00:05 WIB
Kisah Dia Syayid Cetak Debut Emosional di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya
Dia Syayid akhirnya debut bersama Persija Jakarta di Super League 2025-2026. (Foto: Persija.id)
A
A
A

LAGA Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Super League 2025-2026 pada Sabtu, 11 April 2026 malam WIB menjadi momen penting bagi Dia Syayid. Di usia 21 tahun, bek muda asal Karawang, Jawa Barat, itu akhirnya mencatatkan debut bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Pemain jebolan Elite Pro Academy (EPA) Persija itu mendapatkan kesempatan tampil dari pelatih Mauricio Souza pada musim ini. Dias -sapaan akrab Dia Syayid- masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-87 menggantikan Allano Lima.

Dia Syayid akhirnya debut bersama Persija Jakarta di Super League 2025-2026. (Foto: Persija.id)
Dia Syayid akhirnya debut bersama Persija Jakarta di Super League 2025-2026. (Foto: Persija.id)

1. Sempat 13 Kali Masuk Daftar Susunan Pemain Persija Jakarta

Sebelum kesempatan tersebut datang, Dias sudah 13 kali masuk dalam daftar susunan pemain Persija. Namun, dari sejumlah peluang itu, dia belum sempat mencicipi menit bermain di lapangan.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa menjalani debut di Persija. Saya berterima kasih kepada seluruh staf pelatih yang telah mempercayai saya, juga kepada para senior yang selalu memberi motivasi dan masukan,” kata Dias, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (16/4/2026).

2. Pernah Bela PSS Sleman di Liga 1 2024-2025

Sebenarnya, ini bukan pertama kali Dias tampil di kasta tertinggi kompetisi sepakbola Indonesia. Sebelumnya, Dias sudah pernah bermain untuk PSS Sleman ketika dipinjamkan di pertengahan musim Liga 1 2024-2025. Saat itu, Dias membukukan sembilan penampilan.

“Memang ini bukan penampilan pertama saya di Liga 1 (kasta tertinggi). Namun, bermain bersama Persija sangat bermakna dan istimewa. Saya sudah cukup lama menantikan momen ini,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement