Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kepercayaan Diri Allano Lima Meningkat Setelah Persija Jakarta Bantai Persebaya Surabaya 3-0 di Super League 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |07:02 WIB
Kepercayaan Diri Allano Lima Meningkat Setelah Persija Jakarta Bantai Persebaya Surabaya 3-0 di Super League 2025-2026
Allano Lima bantu Persija Jakarta menang atas Persebaya Surabaya. (Foto: iLeague)
A
A
A

WINGER lincah Persija Jakarta, Allano Brendon de Souza Lima, masih belum move on dari kemenangan atas Persebaya Surabaya. Pemain yang akrab dipanggil Allano Lima itu mengaku makin percaya diri usai kemenangan manis tersebut.

Persija Jakarta membungkam Persebaya Surabaya 3-0 di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 11 April 2026 malam WIB.

Allano Lima cetak gol pembuka Persija Jakarta ke gawang Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/@persija)

Hasil manis itu menjaga peluang Persija Jakarta dalam perburuan gelar juara. Saat ini, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- duduk di posisi ketiga klasemen dengan torehan 55 poin dari 27 laga.

1. Persija Jakarta Masih Berpeluang Juara Super League 2025-2026 Secara Matematis

Dengan tujuh pertandingan tersisa, Allano Lima dan kolega masih bisa mengejar ketertinggalan. Syaratnya, Persib Bandung sebagai pemuncak klasemen dan Borneo FC harus terpeleset di beberapa laga, sedangkan Persija Jakarta menyapu bersih laga sisa dengan kemenangan.

Allano Lima yang menyumbang satu gol lewat penalti kontra Persebaya Surabaya, mengaku semakin termotivasi setelah kemenangan atas Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya. Ia mengatakan, kemenangan ini adalah buah dari kerja keras tim.

"Setelah tiga pertandingan tanpa kemenangan, kami memang memiliki tekad untuk bisa menang di hadapan suporter dan terima kasih Tuhan akhirnya kami bisa mendapat tiga poin penting," kata Allano Lima, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Rabu (15/4/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement