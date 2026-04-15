Lupakan Kekalahan dari Persija Jakarta, Persebaya Surabaya Tatap Madura United

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, bertekad move on dari kekalahan telak 0-3 melawan Persija Jakarta di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Ia langsung menatap laga kontra Madura United.

Duel Persebaya Surabaya vs Madura United itu akan tersaji di pekan ke-28 Super League 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat 17 April 2026 malam WIB.

1. Kebugaran

Tavares mengatakan timnya saat ini sedang dihadapkan dengan sejumlah pemain yang belum pulih kebugaran. Jadi, tim kepelatihannya akan berusaha mengatasi persoalan tersebut.

“Saat ini banyak pemain yang tidak bisa membantu tim. Saya berharap beberapa dari mereka bisa segera pulih untuk pertandingan berikutnya," kata Tavares dilansir dari laman Persebaya, Rabu (15/4/2026).

"Kami masih menghadapi situasi dengan banyak pemain yang cedera maupun sakit,” sambung pria asal Portugal itu.

Tavares mengatakan kondisi tersebut sudah terlihat dalam pertandingan terakhir melawan Persija. Kondisi itu membuat beberapa pemain harus bermain dalam kondisi belum sepenuhnya bugar.

Contohnya Leo Lelis hanya mampu tampil satu babak karena mengalami masalah cedera. Sementara itu, kondisi Bruno Moreira dan kiper utama Ernando Ari juga masih belum sepenuhnya pasti.