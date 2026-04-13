Disikat Persija Jakarta 0-3, Rachmat Irianto Akui Persebaya Surabaya Main Buruk

JAKARTA – Rachmat Irianto kecewa dengan kekalahan telak Persebaya Surabaya 0-3 dari Persija Jakarta di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Ia mengakui Bajul Ijo main buruk selama 90 menit.

Duel Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu 11 April 2026 malam WIB. Macan Kemayoran menggila dan menyikat habis tim tamu.

Tiga gol Persija dicetak lewat penalti Allano Lima (16’) dan brace Eksel Runtukahu (54’, 76’). Sementara, Persebaya benar-benar tak berdaya di laga itu.

1. Tidak dalam Performa Terbaik

Rian mengatakan Persebaya tidak dalam performa terbaiknya saat bertandang ke Jakarta. Alhasil, mereka harus menerima mengalami kekalahan menyakitkan dalam laga tersebut.

"Kami bermain tidak bagus hari ini (Sabtu). Kami banyak melakukan kesalahan di area sendiri baik di belakang mau di depan," kata Rian, dikutip Senin (13/4/2026).