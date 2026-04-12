HOME BOLA LIGA INDONESIA

Eksel Runtukahu Bicara soal Timnas Indonesia Setelah Cetak 2 Gol di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |05:47 WIB
Eksel Runtukahu siap jika dipanggil Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@persija)
PENYERANG Persija Jakarta, Eksel Runtukahu, bersinar di laga kontra Persebaya Surabaya. Penyerang 27 tahun itu menyumbang dua gol dalam pertandingan tersebut.

Dua gol ini membuat publik memberi dukungan agar Eksel Runtukahu masuk skuad Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, bisa saja memanggilnya untuk turnamen terdekat.

Eksel Runtukahu (kedua dari kiri) siap jika dipanggil Timnas Indonesia. (Foto; Andika Rachmansyah/Okezone)

Eksel Runtukahu tampil ciamik saat Persija Jakarta merebut kemenangan atas Persebaya Surabaya 3-0. Laga pekan ke-27 Super League itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 11 April 2026 malam WIB.

Dalam laga itu, Eksel Runtukahu tampil sebagai starter dan tidak tergantikan hingga akhir laga. Dia berhasil mencetak dua gol lewat tendangan melengkung pada menit 54, serta sontekan manis pada menit ke-76.

Sementaraitu , satu gol Persija lainnya dicetak Allano Lima (16' (P)) lewat penalti. Selepas laga, Eksel Runtukahu banjir pujian dari publik, terkhusus suporter Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

1. Eksel Runtukahu Siap jika Dipanggil Timnas Indonesia

Mantan pemain Barito Putera itu disebut layak mendapatkan panggilan bermain untuk Timnas Indonesia. Peluang ini tentu terbuka lebar. Mengingat, pelatih John Herdman kabarnya akan memprioritaskan pemain-pemain dari Super League untuk Piala AFF pada Juli-Agustus 2026.

Soal ini, Eksel Runtukahu tidak mau jemawa. Mantan pemain Barito Putera itu menyatakan siap membela Timnas Indonesia. Eksel Runtukahu siap memberikan yang terbaik jika mendapat kepercayaan John Herdman.

 

Berita Terkait
Tim Geypens Kaget Kehilangan Hak sebagai Warga Negara Belanda Setelah Pegang Paspor Indonesia
Hitung-hitungan Peluang Timnas Indonesia Lawan Italia di FIFA Matchday Juni 2026
4 Pemain Timnas Indonesia Resmi Diizinkan Comeback di Liga Belanda, Terakhir Justin Hubner!
Pemain Asing dari Belanda Tolak Tawaran Jadi WNI, Tak Mau Tinggal Selamanya di Indonesia!
Jonatan Christie Terhenti di Perempat Final Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2026
Sugiono Resmi Jadi Ketum PB IPSI Gantikan Prabowo, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade
