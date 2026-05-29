HOME BOLA LIGA CHAMPION

Mantan Pemain Arsenal Samir Nasri Mundur dari Siaran Final Liga Champions Usai Ibunya Dihina Ultras PSG

Dian AF , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |14:14 WIB
Mantan Pemain Arsenal Samir Nasri Mundur dari Siaran Final Liga Champions (Foto: Instagram/@samnasri8)
BUDAPEST - Mantan gelandang Arsenal dan Timnas Prancis, Samir Nasri, memutuskan mundur dari tugasnya sebagai pundit pinggir lapangan untuk siaran langsung final Liga Champions 2025/2026 antara Paris Saint-Germain (PSG) kontra Arsenal di Budapest, Hongaria. 

1. Awal Mula Insiden

Samir Nasri saat di Man City (Foto: Instagram/@samnasri8)

Keputusan mengejutkan itu bermula dari insiden saat babak semifinal. Ketika Nasri bertugas meliput laga PSG melawan Bayern Munich di Allianz Arena, Munich, para ultras PSG tak henti melontarkan ejekan kepadanya. Situasi makin mencolok karena mantan winger PSG, David Ginola, justru mendapat sambutan meriah dari suporter yang sama. 

Menurut laporan Le Parisien, stasiun Canal+ awalnya memasukkan nama Nasri dalam daftar tim peliput final. Namun daftar terbaru yang diserahkan ke UEFA sudah tidak lagi mencantumkan namanya. 

2. Fans PSG Menghina Ibunya

Nasri tak sepenuhnya diam soal insiden tersebut. Ia mengakui sudah terbiasa dihina sebagai mantan pemain Olympique de Marseille — rival abadi PSG — dan menganggap itu bagian dari risiko profesi.

"Sebagai mantan pemain Marseille, dihina fans Paris adalah bagian dari permainan. Tapi ada satu hal yang benar-benar mengganggu saya, mereka menghina ibu saya," kata Nasri kepada L'Equipe.

 

