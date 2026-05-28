Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Pirlo Jagokan PSG Juara Liga Champions 2025-2026, Ini Alasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |21:07 WIB
Pirlo Jagokan PSG Juara Liga Champions 2025-2026, Ini Alasannya
Pirlo Jagokan PSG Juara Liga Champions 2025-2026, Ini Alasannya
A
A
A

JAKARTA - Legenda Italia, Andrea Pirlo, menyebutkan Arsenal memiliki keunggulan ketimbang PSG jelang final Liga Champions 2025-2026  yang akan dihelat pada Sabtu (29/5/2026). Meski begitu, mantan pemain AC Milan dan Juventus itu meyakini PSG yang akan memenangi laga puncak. 

1. Puji Pertahanan Arsenal

Melansir Metro, Kamis (28/5/2026), Pirlo memuji duet bek tengah Arsenal, Gabriel dan William Saliba. Keduanya memiliki kemampuan bagus dalam duel udara. Pirlo meyakini The Gunners harus mengandalkan keunggulan fisik dan kemampuan mereka dalam bola mati.

“Mereka memiliki dua bek tengah dan seorang striker yang sangat bagus dalam duel udara. Mereka akan berusaha memanfaatkannya,” kata Pirlo kepada Sky Sports.

“Arsenal memiliki kemampuan dalam situasi seperti ini karena mereka mempelajarinya. Saya telah banyak mengikuti mereka di Liga Primer dan Liga Champions," ujarnya.

Pirlo mengatakan, Arsenal telah menjalani performa hebat dalam beberapa tahun terakhir. Ia melanjutkan, Arsenal, pun pantas memenangkan gelar Liga Inggris musim ini.

“PSG tidak memiliki pemain-pemain jangkung seperti itu. Jadi mereka harus mencari solusi yang berbeda.”

2. Jagokan PSG

Terlepas dari keunggulan tersebut, Pirlo yang memenangi 2 gelar Liga Champions bersama AC Milan mengatakan, ia tetap lebih mendukung PSG untuk mempertahankan gelar. Pirlo memuji skuad muda dan permainan menyerang yang dibentuk oleh Luis Enrique.

“Luis Enrique adalah pelatih terbaik di dunia saat ini,” tambah Pirlo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/261/3221262//psg_vs_arsenal-GniQ_large.jpg
Cara Nonton dan Link Streaming PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025-2026, Live di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/45/3221134//akankah_giliran_arsenal_mengangkat_trofi_liga_champions_2025_2026_setelah_dua_klub_inggris_juara_di_eropa-ibMO_large.jpg
2 Klub Inggris Juara di Eropa, Giliran Arsenal Angkat Trofi Liga Champions 2025-2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/261/3221078//psg_2026-kMCn_large.jpg
4 Pemain Top PSG Bergaji Tinggi 2025-2026, Nomor 1 Paling Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/51/3221033//calvin_verdonk-j916_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Berpeluang Main di Kompetisi Antaklub Eropa Musim Depan
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/05/28/11/1711521/daftar-lengkap-skuad-timnas-belanda-di-piala-dunia-2026-de-ligt-dan-frimpong-dicoret-aih.jpg
Daftar Lengkap Skuad Timnas Belanda di Piala Dunia 2026: De Ligt dan Frimpong Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/07/pratama_arhan.jpg
Pratama Arhan ke Garudayaksa? Ini Penjelasan Resmi Manajemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement