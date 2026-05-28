Pirlo Jagokan PSG Juara Liga Champions 2025-2026, Ini Alasannya

JAKARTA - Legenda Italia, Andrea Pirlo, menyebutkan Arsenal memiliki keunggulan ketimbang PSG jelang final Liga Champions 2025-2026 yang akan dihelat pada Sabtu (29/5/2026). Meski begitu, mantan pemain AC Milan dan Juventus itu meyakini PSG yang akan memenangi laga puncak.

1. Puji Pertahanan Arsenal

Melansir Metro, Kamis (28/5/2026), Pirlo memuji duet bek tengah Arsenal, Gabriel dan William Saliba. Keduanya memiliki kemampuan bagus dalam duel udara. Pirlo meyakini The Gunners harus mengandalkan keunggulan fisik dan kemampuan mereka dalam bola mati.

“Mereka memiliki dua bek tengah dan seorang striker yang sangat bagus dalam duel udara. Mereka akan berusaha memanfaatkannya,” kata Pirlo kepada Sky Sports.

“Arsenal memiliki kemampuan dalam situasi seperti ini karena mereka mempelajarinya. Saya telah banyak mengikuti mereka di Liga Primer dan Liga Champions," ujarnya.

Pirlo mengatakan, Arsenal telah menjalani performa hebat dalam beberapa tahun terakhir. Ia melanjutkan, Arsenal, pun pantas memenangkan gelar Liga Inggris musim ini.

“PSG tidak memiliki pemain-pemain jangkung seperti itu. Jadi mereka harus mencari solusi yang berbeda.”

2. Jagokan PSG

Terlepas dari keunggulan tersebut, Pirlo yang memenangi 2 gelar Liga Champions bersama AC Milan mengatakan, ia tetap lebih mendukung PSG untuk mempertahankan gelar. Pirlo memuji skuad muda dan permainan menyerang yang dibentuk oleh Luis Enrique.

“Luis Enrique adalah pelatih terbaik di dunia saat ini,” tambah Pirlo.