Persebaya Surabaya Dicukur Persija Jakarta, Bernardo Tavares Malah Takjub dengan Atmosfer SUGBK

JAKARTA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, tidak berkecil hati dengan kekalahan dari Persija Jakarta di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Ia justru takjub dengan atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya itu berlangsung di SUBGK, Sabtu 11 April 2026 malam WIB. Macan Kemayoran menang 3-0 berkat gol Allano Lima (16’) dan Eksel Runtukahu (54’, 76’).

Tavares mengatakan, laga tersebut sangat spesial buatnya. Pasalnya, suporter Persija dan Persebaya begitu harmonis di tribun penonton sehingga membuat atmosfer sangat luar biasa.

"Saya ingin mengatakan suasana di sini luar biasa untuk bermain. Banyak sekali suporter yang mendukung para pemain," kata Tavares, dikutip Selasa (14/4/2026).

"Saya pikir ini sangat membantu perkembangan sepakbola di Indonesia," tambah pria asal Portugal itu.