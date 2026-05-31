Ini Kunci Sukses Persib Bandung Hattrick Juara Liga Indonesia

DEPUTY CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengungkapkan kunci hattrick gelar juara Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di Liga Indonesia. Menurut Adhitia, konsistensi adalah faktor utamanya.

Persib Bandung kembali mencatatkan sejarah di kompetisi sepakbola nasional. Maung Bandung menjadi klub pertama yang meraih tiga gelar juara beruntun dalam tiga musim era modern Liga Indonesia.

Bobotoh sambut pemain Persib Bandung saat konvoi juara. (Foto: Agi Ilman/Okezone)

Manajemen Persib Bandung menyambut pencapaian tersebut dengan penuh rasa syukur. Keberhasilan ini menjadi momen penting dalam perjalanan panjang klub.

1. Konsistensi Persib Bandung di Level Tertinggi

Adhitia mengatakan gelar musim ini semakin istimewa karena mengantarkan Persib Bandung meraih lima bintang atau gelar kelima selama era modern Liga Indonesia. Catatan itu menjadi bukti konsistensi tim dalam menjaga performa di level tertinggi.

"Alhamdulillah tahun ini kita bisa juara kembali dan menciptakan sejarah baru dan menjadi tim pertama yang punya lima bintang. Alhamdulillah kami bersyukur," kata Adhitia, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, keberhasilan Persib Bandung tidak diraih secara instan. Konsistensi dan kerja keras seluruh elemen klub menjadi faktor utama yang membawa tim kembali meraih gelar juara.