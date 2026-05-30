Pecahkan Rekor Clean Sheet Yoo Jae-hoon, Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam Belum Puas!

PENJAGA gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam, membidik rekor baru usai mencatat 18 clean sheet atau nirbobol dalam satu musim. Teja Paku Alam menegaskan tidak ingin cepat puas dengan rekor tersebut.

Teja Paku Alam sukses mencatatkan rekor nirbobol terbanyak dalam satu musim Super League 2025-2026. Catatan itu membuat Teja Paku Alam melampaui rekor sebelumnya milik Yoo Jae-hoon. Mantan kiper Persipura Jayapura itu sebelumnya mencatatkan 17 clean sheet pada Liga Super Indonesia 2013.

Teja Paku Alam mencetak 18 clean sheet di Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)

Rekor tersebut dipastikan Teja Paku Alam saat Persib menghadapi Persijap Jepara pada laga terakhir Super League 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei 2026 itu berakhir imbang tanpa gol.

Hasil tersebut sekaligus memastikan Persib Bandung keluar sebagai juara musim ini. Penampilan solid Teja di bawah mistar menjadi salah satu faktor penting keberhasilan Maung Bandung -julukan Persib- meraih gelar.

1. Apresiasi Bantuan dari Rekan Setim di Persib Bandung

Teja Paku Alam mengaku bersyukur bisa menorehkan rekor tersebut bersama Persib Bandung. Namun, ia menegaskan pencapaian itu tidak lepas dari bantuan rekan-rekannya di dalam tim.

"Alhamdulillah bisa mendapatkan rekor itu. Semua yang saya dapat juga bantuan dari teman-teman juga," kata Teja Paku Alam, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (30/5/2026).