Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pecahkan Rekor Clean Sheet Yoo Jae-hoon, Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam Belum Puas!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |01:05 WIB
Pecahkan Rekor Clean Sheet Yoo Jae-hoon, Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam Belum Puas!
Teja Paku Alam mencetak rekor clean sheet bersama Persib Bandung di Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PENJAGA gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam, membidik rekor baru usai mencatat 18 clean sheet atau nirbobol dalam satu musim. Teja Paku Alam menegaskan tidak ingin cepat puas dengan rekor tersebut.

Teja Paku Alam sukses mencatatkan rekor nirbobol terbanyak dalam satu musim Super League 2025-2026. Catatan itu membuat Teja Paku Alam melampaui rekor sebelumnya milik Yoo Jae-hoon. Mantan kiper Persipura Jayapura itu sebelumnya mencatatkan 17 clean sheet pada Liga Super Indonesia 2013. 

Teja Paku Alam mencetak 18 clean sheet di Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
Teja Paku Alam mencetak 18 clean sheet di Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)

Rekor tersebut dipastikan Teja Paku Alam saat Persib menghadapi Persijap Jepara pada laga terakhir Super League 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 23 Mei 2026 itu berakhir imbang tanpa gol.

Hasil tersebut sekaligus memastikan Persib Bandung keluar sebagai juara musim ini. Penampilan solid Teja di bawah mistar menjadi salah satu faktor penting keberhasilan Maung Bandung -julukan Persib- meraih gelar.

1. Apresiasi Bantuan dari Rekan Setim di Persib Bandung

Teja Paku Alam mengaku bersyukur bisa menorehkan rekor tersebut bersama Persib Bandung. Namun, ia menegaskan pencapaian itu tidak lepas dari bantuan rekan-rekannya di dalam tim.

"Alhamdulillah bisa mendapatkan rekor itu. Semua yang saya dapat juga bantuan dari teman-teman juga," kata Teja Paku Alam, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (30/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/49/3221343/igor_tolic_dipercaya_sebagai_pelatih_persib_bandung_igorzgm-CHLj_large.jpg
Blak-blakan! Ini Alasan Persib Bandung Tunjuk Igor Tolic sebagai Suksesor Bojan Hodak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/49/3221250/bojan_hodak-bVnw_large.jpg
2 Pelatih Top Super League yang Putuskan Mundur Usai Musim 2025-2026, Nomor 1 Tinggalkan Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/49/3220816/bruno_tubarao_menuliskan_pesan_haru_usai_menjalani_musim_perdananya_bersama_persija_jakarta-wAKV_large.jpg
Bruno Tubarao Isyaratkan Cabut dari Persija Jakarta lewat Pesan Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/49/3220812/jan_olde_riekerink_menyerahkan_masa_depannya_kepada_manajemen_dewa_united-0aV1_large.jpg
Jan Olde Riekerink Pasrah akan Masa Depannya di Dewa United
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/05/29/11/1712045/angela-tanoesoedibjo-sebut-okezone-national-championship-jadi-panggung-generasi-muda-unjuk-gigi-mko.jpg
Angela Tanoesoedibjo Sebut Okezone National Championship Jadi Panggung Generasi Muda Unjuk Gigi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/22/pemain_timnas_indonesia_u_20_welber_jardim.jpg
Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026, Ada Welber Jardim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement