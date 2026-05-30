HOME BOLA LIGA INDONESIA

The Jakmania Resmi Adukan Marc Klok ke PSSI Jelang Persija vs Persib karena Minta Bobotoh ke Samarinda

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |10:28 WIB
The Jakmania resmi melaporkan Marc Klok ke PSSI karena ajakan Bobotoh datang ke Samarinda. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
PENGURUS Pusat The Jakmania -suporter Persija Jakarta- resmi mengadukan Marc Klok ke PSSI menjelang laga Persija Jakarta versus Persib Bandung. Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno, menyampaikan aduan perihal perkataan Marc Klok yang mengajak Bobotoh -suporter Persib Bandung- untuk datang ke Samarinda.

Aduan tersebut disampaikan menjelang laga Persija versus Persib di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

Diky Soemarno (tengah) melaporkan Marc Klok ke PSSI. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Marc Klok Telah Minta Maaf

Menjelang laga bertajuk 'El Clasico Indonesia' itu, Marc Klok sempat menyampaikan ajakan kepada Bobotoh untuk datang ke Samarinda. Padahal, Persija Jakarta berstatus sebagai tuan rumah dan ada regulasi dari PSSI yang melarang suporter tandang hadir.

Belakangan, Marc Klok sudah meminta maaf atas pernyataan kontroversialnya itu via Instagram-nya. Akan tetapi, The Jakmania tetap memproses aduan pernyataan gelandang Timnas Indonesia itu ke PSSI.

"Ya terima kasih, teman-teman. Memang hari ini kami dari Pengurus Pusat Jakmania menyampaikan surat aspirasi kami kepada pihak Federasi (PSSI) sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap sepakbola di Indonesia berkaitan dengan statement salah satu pemain Persib Bandung yaitu Marc Klok yang menurut kami sifatnya memang, kalau pun itu bercanda, sepertinya kurang tepat bercandanya di tengah situasi memanas seperti ini," kata Diky Soemarno kepada awak media, termasuk Okezone di GBK Arena, Jakarta pada Jumat (8/5/2026).

"Karena kan kita sama-sama tahu bahwa Persija gagal main di Jakarta, harus di Samarinda. Tapi kan ajakan untuk teman-teman berangkat ke Samarinda juga, teman-teman suporter Persib berangkat ke Samarinda kan rasanya kurang bijak dan kurang elok lah karena kan kita harus menjaga keamanan dan kenyamanan," sambung Diky.

 

