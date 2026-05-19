Arsenal Bungkam Burnley, Mikel Arteta Kirim Sinyal Bahaya untuk Manchester City!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |11:48 WIB
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta. (Foto: Instagram/arsenal)
LONDON Arsenal sukses mengamankan poin krusial dalam perburuan gelar juara Liga Inggris 2025-2026 setelah menumbangkan Burnley 1-0 di Stadion Emirates, Selasa (19/5/2026) dini hari WIB. Kemenangan krusial itu lantas menjadi sinyal bahaya bagi Manchester City, sebab pasukan Josep Guardiola tak boleh kalah di pekan ke-37 dini hari nanti.

Ya, saat ini Arsenal makin nyaman di puncak klasemen Liga Ingggris 2025-2026 dengan 82 poin. Sedangkan Man City yang baru akan memainkan pekan ke-37 melawan Bournemouth pada Rabu 20 Mei 2026 pukul 01.30 WIB, kini duduk di posisi kedua dengan 77 angka.

Dengan kondisi itu, Man City wajib menang. Hasil imbang apalagi kalah hanya akan memastikan Arsenal menjadi juara Premier League musim ini.

Alasan itulah yang membuat kemenangan atas Burnley menjadi sebuah langkah penting bagi Arsenal. Sekaligus menjadi sinyal bahaya untuk Man City.

1. Pujian untuk Skuad Arsenal

Kendati menang, Arsenal nyatanya kesulitan melawan Burnley. Beruntung keputusan berani Arteta untuk menurunkan Kai Havertz sejak menit awal terbukti menjadi kunci kemenangan. Penyerang asal Jerman itu membayar tuntas kepercayaan sang pelatih dengan mencetak gol pembuka lewat sundulan tajam, memanfaatkan umpan silang akurat dari Bukayo Saka.

Meski sempat diwarnai ketegangan akibat peninjauan VAR yang cukup lama terkait potensi kartu merah Havertz, Arsenal berhasil mempertahankan keunggulan di tengah gempuran Burnley, terutama saat memasuki masa injury time yang berlangsung hampir 10 menit.

Kemenangan tipis namun sangat berarti ini pun langsung mengalihkan tekanan ke kubu sang rival, Manchester City.

Usai peluit panjang berbunyi, Mikel Arteta tidak menampik bahwa Burnley telah memberikan perlawanan yang luar biasa sengit di lapangan. Namun, ia juga memuji kedewasaan bermain yang ditunjukkan oleh anak asuhannya dalam mengatasi situasi penuh tekanan tersebut.

"Saya tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tapi jujur, kami memainkan salah satu pertandingan terbaik musim ini. Yang penting adalah tim memiliki karakter untuk memenangkan tiga poin penuh," ungkap Arteta, dikutip dari The Thao 247, Selasa (19/5/2026).

 

Adu Gaji Pelatih Xabi Alonso dengan Arne Slot di Liga Inggris, bak Bumi dan Langit?
