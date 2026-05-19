5 Calon Pelatih Manchester City untuk Gantikan Pep Guardiola, Nomor 1 Juara Piala Dunia!

BERIKUT lima calon pelatih Manchester City untuk menggantikan Pep Guardiola. Salah satunya pernah menjadi juara dunia di level antarklub.

Kabar mengejutkan muncul dari Stadion Etihad jelang akhir musim Liga Inggris 2025-2026. Guardiola disebut-sebut akan meninggalkan Man City setelah satu dekade menangani Manchester Biru.

Andai pria asal Spanyol itu pergi, siapa yang layak untuk jadi pengganti? Berikut ulasannya.

5 Calon Pelatih Manchester City untuk Gantikan Pep Guardiola

1. Enzo Maresca

Pria asal Italia ini disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menjadi suksesor Guardiola. Maresca juga bukan sosok yang asing dengan Man City lantaran pernah jadi tangan kanan pria berkepala plontos itu.

Rekam jejak mantan gelandang Juventus ini juga tidak buruk. Maresca pernah menghadirkan trofi Piala Dunia Klub 2025 serta juara UEFA Conference League 2024-2025 bersama Chelsea.

2. Andoni Iraola

Pria asal Spanyol ini akan meninggalkan Bournemouth di akhir musim Liga Inggris 2025-2026. Iraola belum membocorkan ke mana bakal berlabuh setelah lepas dari The Cherries.

Tapi, kiprah mantan kiper Athletic Bilbao ini banyak menyorot perhatian. Ia mampu membawa Bournemouth jadi kuda hitam dan tengah bersaing untuk tiket ke zona Eropa, bahkan Liga Champions!

3. Cesc Fabregas

Pria yang juga asal Spanyol ini namanya tengah harum. Sebab, Fabregas mampu membawa Como 1907 bersaing di papan atas Liga Italia 2025-2026 dan berpeluang tampil di Liga Champions musim depan.

Dari segi filosofi, pria berusia 39 tahun ini mirip dengan Guardiola yang mengutamakan sepakbola atraktif. Fabregas bahkan sempat dibidik jadi juru taktik Inter Milan sebelum berpaling ke Cristian Chivu.