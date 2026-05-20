Juara Liga Inggris 2025-2026, Arsenal Dapat Dana Segar Rp4,3 Triliun!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |10:55 WIB
Arsenal akan mendapat dana segar hingga Rp4,3 triliun sebagai juara Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Arsenal)
ARSENAL berhasil mengamankan gelar juara Liga Inggris 2025-2026. Tak hanya menambah koleksi juara, kantong mereka pun semakin tebal berkat hadiah uang fantastis dari Premier League!

Kepastian Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026 diperoleh pada Rabu (20/5/2026) dini hari WIB. Pesaing terberat mereka, Manchester City, gagal mengalahkan Bournemouth di pekan ke-37.

Fans Arsenal berpesta di Stadion Emirates. (Foto: Instagram/idextratime)

Butuh menang untuk terus menempel Arsenal, The Citizens malah tersandung. Man City ditahan tuan rumah Bournemouth 1-1 di Stadion Vitality, Rabu (20/5/2026) dini hari WIB!

1. Tidak Lagi Terkejar

Hasil seri itu membuat koleksi poin Man City menjadi 78. Mereka terpaut 5 poin dari Arsenal di puncak klasemen yang sudah mengumpulkan 82 poin dari 37 laga.

Dengan hanya 1 laga tersisa, mustahil bagi Man City mengejar defisit angka itu. Alhasil, Arsenal memastikan keluar sebagai juara Liga Inggris 2025-2026!

Itu merupakan gelar juara ke-14 bagi The Gunners sepanjang sejarah klub. Mereka menanti 22 tahun untuk jadi kampiun lagi setelah terakhir kali pada 2003-2004.

 

