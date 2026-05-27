Garudayaksa FC Rekrut Pratama Arhan dan 1 Pemain Timnas Indonesia pada Bursa Transfer Musim Panas 2026?

Pratama Arhan dikabarkan akan direkrut Garudayaksa FC di bursa transfer musim panas 2026. (Foto: Instagram/@gosball)

KLUB promosi Super League, Garudayaksa FC, dikabarkan akan merekrut dua pemain berlabel Timnas Indonesia, yakni Pratama Arhan dan Witan Sulaeman. Kabar Pratama Arhan gabung juara Championship 2025-2026 itu disampaikan @gosball.

“BREAKING: Pratama Arhan (LB/24th) dikabarkan bakal bergabung dengan klub promosi, Garudayaksa FC. Musim ini Arhan bermain di Thai League,” tulis @gosball..

1. Disusul Witan Sulaeman

Witan Sulaeman berpotensi gabung Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/@pemain.keduabelass)

Akun @pemain.keduabelass membocorkan Witan Sulaeman akan satu tim dengan Pratama Arhan di musim 2026-2027. “Witan dan Arhan berpeluang untuk bermain di klub yang sama,” sambung akun pemain.keduabelass.

Mengutip dari Transfermarkt, kontrak Witan Sulaeman bersama Persija Jakarta berakhir pada 31 Mei 2026. Dengan begitu, Garudayaksa FC tak perlu mengeluarkan uang transfer untuk merekrut Witan Sulaeman dari Persija Jakarta.

Jika benar gabung Garudayaksa FC, harapannya performa Witan Sulaeman kembali meningkat. Bersama Persija Jakarta musim ini, performa Witan Sulaeman jauh dari harapan. Winger 24 tahun ini hanya mengemas satu gol dan empat assist dari 19 laga Super League 2025-2026.

2. Pratama Arhan Comeback ke Indonesia

Pratama Arhan masih terikat kontrak bersama klub Liga 1 Thailand, Bangkok United, hingga 31 Mei 2027. Hal itu berarti, manajemen Garudayaksa FC harus mengeluarkan uang transfer untuk mendatangkan mantan suami Azizah Salsha tersebut.