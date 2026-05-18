Jose Mourinho Datangkan 3 Pemain Ini ke Real Madrid pada Bursa Transfer Musim Panas 2026?

JOSE Mourinho mendatangkan 3 pemain anyar pada bursa transfer musim panas 2026? Juru taktik asal Portugal tersebut akan diresmikan sebagai pelatih Real Madrid medio pekan depan. Ia akan dikontrak selama dua tahun atau hingga 30 Juni 2028.

“Telah ada kesepakatan verbal antara Jose Mourinho dan Real Madrid, menunggu penandatanganan semua dokumen bulan ini,” kata Fabrizio Romano di akun Instagram-nya, @fabriziorom.

Jose Mourinho segera melatih Real Madrid

“Jose Mourinho akan terbang ke Madrid kelar laga Real Madrid vs Bilbao. Ia siap menjalani babak baru di Stadion Santiago Bernabeu,” lanjut Fabrizio Romano.

1. Pemain Baru di 3 Posisi

Meski belum diperkenalkan sebagai pelatih Real Madrid, Jose Mourinho disebut-sebut sudah menyerahkan daftar pemain buruan ke manajemen Los Blancos. Mantan pelatih Chelsea itu membutuhkan pemain tambahan di posisi bek tengah, fullback kanan dan gelandang sentral.

Mengutip dari Team Talk, pemain tambahan di posisi bek tengah yang masuk radar Real Madrid adalah Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jacobo Ramon (Como 1907), Josko Gvardiol (Manchester City) dan Jon Martin (Real Sociedad).

Penambahan di posisi belakang karena David Alaba akan meninggalkan Real Madrid, sedangkan Antonio Rudiger dan Eder Militao rutin cedera. Untuk posisi fullback kanan, pemain yang diburu Real Madrid adalah Michael Kayode (Brentford), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), dan Kyriani Sabbe (Club Brugge).