JAKARTA – Bek Persija Jakarta, Jordi Amat, mengakui suasana muram tercipta di ruang ganti usai ditahan Dewa United 1-1 pada pekan ke-25 Super League 2025-2026. Mereka tampak terguncang setelah gagal menang.

Duel Persija Jakarta vs Dewa United itu digelar di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Jakarta, Minggu 15 Maret 2026 malam WIB. Sempat unggul duluan, Macan Kemayoran gagal bawa pulang tiga angka.

1. Dominasi

Semula, Persija mendominasi seperti biasa. Anak asuh Mauricio Souza bahkan sempat mencetak gol lebih dulu lewat Maxwell (45+4'). Namun, petaka datang pada babak kedua.

Persija kebobolan pada menit ke-55. Gol Alexis Messidoro (55') membuat permainan berubah. Sementara, skor bertahan hingga pertandingan dinyatakan selesai.

2. Frustrasi

Hasil imbang ini membuat Persija kembali gagal menang setelah ditahan imbang Borneo FC (2-2) di pekan sebelumnya. Ironisnya, dua hasil kurang memuaskan ini didapat di kandang sendiri.

Jordi mengaku frustasi karena gagal mendulang tiga poin. Mantan pemain Swansea City itu mengatakan, hasil imbang ini mengguncang ruang ganti Persija.

"Saya tahu kami memiliki peluang besar, tetapi kami kembali gagal. Itulah mengapa saya sangat marah. Seluruh ruang ganti juga," ungkap Jordi kepada awak media, termasuk Okezone di JIS, Jakarta, dikutip, Selasa (17/3/2026).