Jordi Amat Nikmati Duel Sengit Lawan Ivar Jenner di Laga Persija Jakarta vs Dewa United

JAKARTA - Bek Persija Jakarta, Jordi Amat, mengungkapkan kegembiraannya bisa beradu taktik dengan rekan setimnya di Timnas Indonesia, Ivar Jenner, dalam kapasitas sebagai lawan. Keduanya terlibat bentrok dalam pertandingan lanjutan Super League 2025-2026 yang mempertemukan dua tim papan atas Persija vs Dewa United pada Minggu 14 Maret 2026.

Momen pertemuan tersebut terjadi saat Persija Jakarta dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Dewa United. Pertandingan yang berjalan intens itu berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada Minggu malam kemarin.

Jordi Amat mengaku sangat menikmati atmosfer pertandingan saat harus menghadapi rekan senegara di level klub. Meski memiliki hubungan akrab di luar lapangan, ia menegaskan bahwa baik dirinya maupun Ivar tetap menunjukkan profesionalisme tinggi untuk memberikan kontribusi maksimal bagi klub masing-masing.

1. Profesionalisme di Balik Pertemanan

"Itu bagus. Banyak rekan satu tim dan banyak teman di tim lawan," kata Jordi Amat dikutip, Selasa (17/3/2026).

"Jadi, selalu menyenangkan bermain melawan mereka. Tapi hari ini tujuan kami berbeda," tambah pemain yang pernah merumput di kasta tertinggi Liga Spanyol tersebut.