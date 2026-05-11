Klasemen Sementara Super League 2025-2026 Kelar Laga Bali United vs Borneo FC: Pesut Etam Terus Tempel Persib Bandung!

KLASEMEN sementara Super League 2025-2026 kelar laga Bali United vs Borneo FC sudah diketahui. Pesut Etam terus menempel Persib Bandung di puncak!

Duel Bali United vs Borneo FC menjadi penutup pekan ke-32 Super League 2025-2026. Laga dilangsungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (11/5/2026) malam WIB!

1. Tertekan

Borneo FC dalam tekanan. Sebab, Persib berhasil memetik kemenangan tipis nan krusial 2-1 atas Persija Jakarta, yang ironisnya digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 10 Mei 2026.

Tekanan semakin kuat tatkala Teppei Yachida membobol gawang Nadeo Argawinata (21’). Tapi, di babak kedua, mereka bisa membalikkan keadaan lewat brace Mariano Peralta (49’, 74’).

Sayangnya, Bali United menyamakan kedudukan lagi berkat bunuh diri Caxambu (76’). Untungnya, Juan Villa memastikan tim tamu memetik tiga poin dengan golnya di menit ke-79.

Kemenangan itu membuat poin Borneo FC bertambah menjadi 75 dari 32 laga. Mereka menyamai raihan Persib di puncak klasemen tapi kalah dalam hal head to head.