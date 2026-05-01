HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Menang Comeback 4-2 Lawan Bhayangkara FC, Bojan Hodak Singgung Mentalitas Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |10:33 WIB
Persib Bandung Menang Comeback 4-2 Lawan Bhayangkara FC, Bojan Hodak Singgung Mentalitas Juara
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyinggung soal mentalitas juara usai mengalahkan Bhayangkara FC 4-2 pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
BANDAR LAMPUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyinggung soal mentalitas juara usai mengalahkan Bhayangkara FC 4-2 pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026. Apalagi, tim sempat tertinggal 0-2.

Laga Bhayangkara FC vs Persib Bandung itu berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Kamis 30 April 2026 malam WIB. Pangeran Biru dalam tekanan untuk menang setelah Borneo FC mampu mengalahkan Persik Kediri 1-0.

Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)
Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Tapi, Bhayangkara FC unggul dua gol duluan lewat Bernard Doumbia (6’) dan Moussa Sidibe (26’). Untungnya, Persib bisa membalikkan keadaan via Federico Barba (45+2’), Rosembergne da Silva (48’), Beckham Putra (60’), dan Adam Alis (89’).

1. Buruk di Babak Pertama

Hodak mengatakan, timnya bermain cukup buruk di babak pertama. Namun, Marc Klok dan kolega tampil sesuai harapan di babak kedua sehingga dapat meraih kemenangan.

"Ya, kami masuk ketika memulai pertandingan dengan tidak bagus. Kami sudah kasih tahu, kami sudah jelaskan ke pemain bagaimana mereka melakukan counter-attack, tetapi akhirnya Bhayangkara bisa membuat dua gol cepat dengan counter-attack," kata Hodak usai laga, dikutip Jumat (1/5/2026).

"Masuk di babak kedua kami sudah mulai bagus, kami sudah mulai betul-betul bisa mengerti apa yang harus kita lakukan," tambah pria asal Kroasia itu.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/49/3215649/malut_united-rMYK_large.jpg
Jamu Persis Solo di Stadion Jatidiri, Malut United Ungkap Alasan Tak Main di Ternate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/49/3215757/simak_klasemen_sementara_super_league_2025_2026_kelar_laga_bhayangkara_fc_vs_persib_bandung-0lM7_large.jpg
Klasemen Sementara Super League 2025-2026 Kelar Laga Bhayangkara FC vs Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/49/3215750/persib_bandung_menang_dramatis_dengan_skor_4_2_atas_bhayangkara_fc_di_super_league_2025_2026-L93t_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Dramatis, Pangeran Biru Menang Comeback 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/49/3215739/persib_bandung_menyamakan_skor_2_2_dengan_bhayangkara_fc_via_gol_berguinho-xmM7_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs Persib Bandung: Sundulan Berguinho Samakan Kedudukan 2-2!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/04/30/51/1702001/purwokerto-jadi-pembuka-milklife-festival-senengminton-2026-tanamkan-cinta-bulu-tangkis-sejak-dini-hvm.webp
Purwokerto Jadi Pembuka MilkLife Festival SenengMinton 2026, Tanamkan Cinta Bulu Tangkis Sejak Dini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/30/persita_aleksa_andrejic.jpg
Hasil Super League 2026: PSIM Tersungkur, Persita Menang Lewat Gol Cepat
