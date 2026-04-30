Hasil Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Dramatis, Pangeran Biru Menang Comeback 4-2!

Persib Bandung menang dramatis dengan skor 4-2 atas Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

BANDAR LAMPUNG – Hasil Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (30/4/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 4-2 untuk Pangeran Biru.

Bhayangkara FC unggul dua gol duluan lewat Bernard Doumbia (6’) dan Moussa Sidibe (26’). Persib berhasil membalikkan keadaan via Federico Barba (45+2’), Rosembergne da Silva (48’), Beckham Putra (60’), dan Adam Alis (89’).

Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tim tamu langsung menggebrak di awal laga. Thom Haye melepaskan tembakan dari luar kotak penalti di menit pertama tapi bola meleset dari sasaran.

Namun, gol pertama dicetak oleh Bhayangkara di menit keenam! Lewat serangan balik, Privat Mbarga melepaskan umpan tarik ke mulut gawang yang diselesaikan dengan manis oleh Doumbia.

Persib menciptakan peluang lewat Andre Jung pada menit ke-39. Namun, sepakan keras pemain tersebut masih bisa dihalau Aqil Savik.

Pada menit ke-45+1, Persib berhasil memperkecil ketertinggalan dari Bhayangkara FC. Gol tersebut dicetak oleh Federico Barba usai manfaatkan umpan Adam Alis.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu Bhayangkara FC masih unggul 2-1 atas tim asuhan Bojan Hodak.

Babak Kedua

Serupa dengan babak pertama, Persib lagi-lagi mengambil inisiatif serangan. Tapi, kali ini perubahan dilakukan Hodak dengan memasukkan Layvin Kurzawa di awal babak kedua.

Strategi tersebut sangat jitu. Sebuah umpan silang dari Kurzawa sukses ditanduk oleh Berguinho di menit ke-48! Bola meluncur deras dan membobol gawang Aqil Savik.