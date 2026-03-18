Persib Bandung Gagal Kalahkan Borneo FC, Beckham Putra Sampaikan Permohonan Maaf kepada Bobotoh

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |04:01 WIB
Persib Bandung Gagal Kalahkan Borneo FC, Beckham Putra Sampaikan Permohonan Maaf kepada Bobotoh
Pemain Persib Bandung, Beckham Putra. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya setelah timnya gagal mengamankan poin penuh dalam lawatan ke markas Borneo FC. Sadar akan besarnya ekspektasi suporter, pemain bernomor punggung 7 ini pun menyampaikan pesan menyentuh sekaligus permohonan maaf kepada Bobotoh –sebutan pendukung Persib.

Seperti yang diketahui, pertemuan kedua tim papan atas tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1 pada laga tunda pekan ke-21 Super League 2025-2026. Pertandingan sengit itu berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu, 15 Maret 2026.

Beckham Putra mengungkapkan hasil imbang tersebut tidak sejalan dengan target yang dipasang oleh tim maupun harapan para pendukung setia. Karena itu, ia merasa perlu meminta maaf karena Persib hanya mampu membawa pulang satu poin dari markas Pesut Etam –julukan Borneo FC.

1. Janji Bangkit

"Mohon maaf Bobotoh, hasil ini belum sesuai harapan kita," tulis Beckham Putra sebagaimana dikutip dari laman Instagram pribadinya, Rabu (18/3/2026).

Adam Alis di laga Borneo FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Adam Alis di laga Borneo FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Pemain andalan lini tengah Maung Bandung tersebut juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan tanpa henti yang diberikan suporter dalam setiap pertandingan. Bagi Beckham, kehadiran Bobotoh merupakan motivasi tambahan untuk terus memberikan yang terbaik di lapangan.

 

