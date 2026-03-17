Libur Lebaran dan Jeda Internasional: Bojan Hodak Beri Waktu Rehat untuk Skuad Persib Bandung

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memutuskan meliburkan seluruh aktivitas latihan tim di tengah momentum Hari Raya Idulfitri serta jeda FIFA Series 2026. Kebijakan ini diambil segera setelah skuad Pangeran Biru menuntaskan laga tunda pekan ke-21 Super League 2025-2026 melawan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 15 Maret 2026.

Para pemain Persib Bandung pun langsung memasuki masa libur usai pertandingan tersebut. Rencananya, Thom Haye dan kolega baru akan kembali berkumpul serta menjalani latihan bersama pada 25 Maret 2026.

Hodak mengatakan, jeda kompetisi kali ini sangat penting bagi kondisi anak asuhnya. Pelatih asal Kroasia itu mengungkapkan, padatnya jadwal pertandingan sebelumnya telah cukup menguras energi pemain Persib Bandung karena menjalani dua kompetisi sekaligus.

1. Pemulihan Fisik dan Mental

"Kami memberikan libur selama satu pekan karena liga sedang memasuki masa jeda dan pemain juga butuh rehat. Sebelumnya, meski ada jeda, tapi kami masih tetap bermain di AFC Champions League Two," kata Hodak, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (17/3/2026).

Adam Alis di laga Borneo FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Hodak mengakui faktor kelelahan menjadi alasan utama pemberian waktu istirahat tersebut. Ia ingin para pemainnya memanfaatkan waktu libur untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus mental.