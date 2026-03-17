Respons Kekecewaan Marc Klok Persib Bandung Gagal Menang di Markas Borneo FC

KAPTEN Persib Bandung Marc Klok kecewa timnya hanya meraih satu poin saat melawan Borneo FC. Ia kecewa karena target skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di laga tersebut adalah meraih kemenangan.

Laga yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, Minggu 15 Maret 2026, malam WIB berakhir sama kuat 1-1. Gol Adam Alis pada menit 14, disamakan via eksekusi penalti Mariano Peralta (84’).

1. Tetap Bersyukur Persib Bandung Tidak Kalah dari Borneo FC

Adam Alis sempat buka keunggulan Persib Bandung atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@persib)

Marc Klok tidak puas dengan hasil imbang tersebut. Akan tetapi, ia tetap bersyukur karena tidak pulang dengan kekalahan. Sekadar diketahui, Borneo FC merupakan salah satu rival Persib Bandung dalam perburuan gelar juara Super League 2025-2026.

"Kami tidak senang dengan hasil ini karena kita datang ke sini untuk ambil tiga poin," kata Marc Klok, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (17/3/2026).

2. Evaluasi Persib Bandung

Marc Klok mengatakan Persib Bandung akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki kelemahan yang terlihat dalam laga tersebut. Targetnya jelas agar skuad asuhan Bojan Hodak meraih hasil maksimal dalam laga-laga selanjutnya.

"Kami harus berbenah. Yang penting kita tidak kalah, tapi hasil bisa lebih baik tadi," kata pemain berlabel Timans Indonesia.