Libur Lebaran Usai, Persija Jakarta Langsung Bersiap Jelang Hadapi Bhayangkara FC

DEPOK – Persija Jakarta langsung bersiap menghadapi Bhayangkara FC. Pasalnya, libur Lebaran telah usai. Meski begitu, sejumlah pilar dipastikan absen berlatih.

Sebelumnya, Persija meliburkan para pemainnya dari latihan reguler selama tujuh hari. Skuad Macan Kemayoran kembali berlatih di Persija Training Ground, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Senin 23 Maret 2026 sore WIB.

1. Cedera

Kini, tim kebanggaan The Jakmania itu kembali dengan fokus penuh serta motivasi berlipat dalam menatap ujian terdekat dalam kompetisi kasta teratas di tanah air. Dalam laga terdekat, mereka akan menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, pada 5 April 2026.

Akan tetapi, dalam latihan itu komposisi terbaik belum hadir. Hal tersebut dikarenakan beberapa pemain masih harus absen.

Striker pinjaman Alaaeddine Ajaraie belum bisa bergabung dalam latihan karena masih dalam pemulihan cedera hamstring. Begitu pun gelandang Hanif Sjahbandi yang masih menjalani pemulihan pascaoperasi lutut.