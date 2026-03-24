HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Unik Mantan Pemain Timnas Indonesia dan Persija Jakarta Riko Simanjuntak, Ternyata Pernah Diminta Jadi Asisten Dosen

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |11:03 WIB
Simak kisah unik mantan pemain Timnas Indonesia dan Persija Jakarta Riko Simanjuntak yang pernah diminta jadi asdos (Foto: Instagram/@persija)
KISAH unik mantan pemain Timnas Indonesia dan Persija Jakarta Riko Simanjuntak menarik untuk diulas. Sebab, ia ternyata pernah diminta jadi asisten dosen (asdos).

Nama Riko Simanjuntak tentu tidak asing di telinga penggemar sepakbola Indonesia. Pemain berpostur mungil itu cukup malang melintang di dunia bal-balan.

1. PSMS Medan

Riko tercatat pernah membela sejumlah klub legendaris seperti PSMS Medan (2013), Semen Padang (2016-2018), dan Persija Jakarta (2018-2026). Ia tengah dipinjamkan ke PSS Sleman pada 2025 serta 2026.

Prestasi terbesar dicatat Riko saat berkostum Persija. Ia membantu Macan Kemayoran juara Piala Presiden 2018, Liga 1 2018, dan Piala Menpora 2021.

Bersama Persija, ia menorehkan 12 gol dan 67 assist dalam 207 penampilan di semua kompetisi. Berkat torehan itu, Riko sempat 11 kali memperkuat Timnas Indonesia dengan catatan 4 assist.

Namun, ada cerita unik saat pria asal Pematangsiantar itu memperkuat PSMS Medan. Ketika itu, Riko menjalani kariernya sebagai pesepakbola sembari menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Medan (Unimed), Sumatra Utara.

 

