Marc Klok Pamer Latihan Mandiri Usai Tak Masuk Skuad Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

MARC Klok langsung berlatih mandiri usai namanya tak masuk skuad Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Gelandang berusia 32 tahun itu memilih fokus ke Persib Bandung.

Sebelumnya, Klok masuk dalam daftar 41 pemain skuad provisional atau sementara Timnas Indonesia. Namun, ia tidak dilirik John Herdman masuk ke dalam daftar 24 pemain untuk skuad final.

Lewat unggahan di akun Instagram, pemain berposisi gelandang itu memamerkan saat sedang melakukan latihan mandiri. Ia tampak sangat menikmati sesi latihan tersebut.

"Disiplin di atas kebisingan," tulis Klok di akun Instagram @marcklok, Rabu (25/3/2026).

Unggahan itu mendapat komentar positif dari warganet. Mereka mendukung penuh Klok agar fokus ke Persib.

"Buktikan kapt," tulis akun @bayyi_spider.

"Kerja keras kapt," tulis akun @vpm22.