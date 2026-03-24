Yakin Hattrick Juara, Bojan Hodak Beberkan Alasan Persib Bandung Bakal Jadi Kampiun Super League 2025-2026

JAKARTA - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan bahwa Skuad Maung Bandung sama sekali tidak merasakan tekanan dalam persaingan perebutan takhta juara Super League 2025-2026. Alih-alih terbebani, pelatih asal Kroasia tersebut justru menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil lepas dan habis-habisan guna mengunci kemenangan di setiap laga tersisa.

Persib Bandung saat ini masih kokoh di puncak klasemen kompetisi kasta teratas di tanah air dengan raihan 58 poin. Koleksi poin tersebut didapat dari catatan impresif 18 kemenangan, empat hasil imbang, dan hanya menelan tiga kekalahan sejauh ini.

Bojan Hodak mengatakan kans Persib untuk menjadi juara tiga kali secara berturut-turut terbuka lebar. Terpenting, tim asuhannya jangan sampai kehilangan poin dalam laga-laga selanjutnya demi menjaga jarak dari para pesaing di papan atas.

1. Fokus Laga demi Laga

"Masih ada sembilan pertandingan lagi dan kami akan lihat. Kami menjalani pertandingan demi pertandingan," kata Bojan Hodak di Jakarta, Selasa (24/3/2026).

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan timnya tidak ada beban apa pun untuk saat ini. Jadi, Beckham Putra dan kolega dipastikan akan memberikan performa terbaiknya di atas lapangan hijau tanpa dihantui rasa takut kalah.