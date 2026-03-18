Cetak Gol ke Gawang Borneo FC, Bintang Persib Bandung Adam Alis Minta Maaf soal Selebrasi Spontannya

SAMARINDA - Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, menunjukkan sikap ksatria setelah menjadi aktor utama dalam hasil imbang 1-1 melawan Borneo FC, pada Minggu 15 Maret 2026. Meski berhasil mencatatkan namanya di papan skor, pemain kelahiran Jakarta ini langsung melayangkan permohonan maaf kepada mantan timnya serta publik Samarinda atas selebrasi yang dilakukannya.

Pertemuan sengit antara kedua tim papan atas tersebut tersaji pada laga tunda pekan ke-21 Liga Super Leaguet 2025-2926 di Stadion Segiri, Samarinda. Hasil imbang ini cukup emosional bagi Adam Alis mengingat ia memiliki sejarah panjang bersama tim tuan rumah.

Sebagaimana diketahui, Adam Alis pernah menjadi bagian penting dari skuad Pesut Etam —julukan Borneo FC— pada musim 2023-2024. Selama periode tersebut, ia merupakan pemain andalan dengan catatan total 52 penampilan di berbagai ajang.

1. Respek Tinggi untuk Publik Samarinda

Usai pertandingan, Adam langsung mengklarifikasi selebrasi spontan yang sempat ia lakukan di atas lapangan. Ia menegaskan bahwa tindakannya tersebut tidak bermaksud menyinggung pihak mana pun, melainkan murni luapan emosi sesaat dalam pertandingan.

Adam Alis di laga Borneo FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

"Ya alhamdulillah senang bisa balik ke sini dan bisa mencetak gol. Saya minta maaf juga untuk Borneo. Saya respek sama tim Borneo, tadi (selebrasi) spontan saya merayakan," kata Adam dilansir dari laman resmi Persib, Rabu (18/3/2026).

Pemain yang berposisi sebagai gelandang kreatif itu menyatakan timnya tidak boleh cepat puas meski berhasil mencuri poin di kandang lawan. Menurutnya, Persib harus tetap melakukan pembenahan mendalam karena perjalanan menuju tangga juara masih sangat panjang.