Link Live Streaming Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Pantang Anggap Remeh!

BANDUNG – Link live streaming Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Pelatih Bojan Hodak menginstruksikan anak asuhnya untuk tidak memandang remeh lawan.

Duel Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta itu merupakan pekan ke-31 Super League 2025-2026. Laga akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (4/5/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Sulit Dikalahkan

Hodak mengatakan Skuad Laskar Mataram dihuni pemain berkualitas dan sarat dengan pengalaman. Jadi, timnya sangat memandang remeh tim lawan meskipun akan bermain sebagai tuan rumah.

"Mereka tim yang terorganisir dengan baik. Mereka sulit dikalahkan di setiap pertandingan. Bahkan saat kalah pun, mereka sedikit kebobolan," kata Hodak dilansir dari laman Persib, Senin (4/3/2026).

Kemenangan wajib diraih Marc Klok dan kolega jika ingin menjaga kans menjadi juara Super League 2025-2026. Pasalnya, saat ini persaingan perebutan gelar juara sangat ketat.

Persib berada di puncak klasemen sementara dengan poin 69. Mereka mencatatkan 21 kemenangan, enam imbang, dan tiga kekalahan.