Hasil Dewa United vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Tumbang 0-1, Kabau Sirah Resmi Degradasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |21:06 WIB
Suasana laga Dewa United vs Semen Padang di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/semenpadangfcid)
BANTEN – Harapan Semen Padang untuk bertahan di kasta tertinggi akhirnya sirna setelah menyerah 0-1 dari Dewa United dalam pekan ke-31 Super League 2025-2026. Laga penentu yang berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Minggu (3/5/2026) malam WIB tersebut, menjadi lonceng kematian bagi perjuangan tim tamu musim ini.

Kekalahan itu membuat Semen Padang resmi terdegradasi ke Championship 2026-2027 meskipun masih menyisakan tiga pertandingan. Tim berjuluk Kabau Sirah ini menjadi kontestan kedua yang harus turun kasta setelah sebelumnya PSBS Biak lebih dahulu dipastikan angkat kaki dari Super League untuk musim depan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United dan Semen Padang bermain dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Semen Padang terlihat berjuang keras untuk meraih poin penuh demi ambisi keluar dari zona merah yang menjerat mereka sepanjang musim.

Pada menit ke-31, skuad Banten Warriors —julukan Dewa United— berhasil unggul lebih dahulu atas Semen Padang. Kepastian itu didapat setelah pemain asing mereka, Noah Sadaoui, sukses mencatatkan namanya di papan skor.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi yang tercipta. Untuk sementara waktu, Dewa United memimpin dengan keunggulan 1-0 atas tim tamu.

Dewa United vs Semen Padang. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)

Babak Kedua

Usai turun minum, Semen Padang langsung tampil menekan pertahanan Dewa United. Pada menit ke-49, mereka hampir menyamakan kedudukan melalui peluang emas yang diciptakan Kazaki Nakagawa, namun sepakannya masih belum berbuah manis.

 

