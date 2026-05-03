Ambisi Paulo Ricardo Antar Persija Jakarta Sapu Bersih 4 Laga Sisa Super League 2025-2026

PEMAIN Persija Jakarta Paulo Ricardo menyatakan siap tampil dengan daya juang tinggi di empat laga sisa laga Super League 2025-2026. Sebab, kemenangan dibutuhkan skuad asuhan Mauricio Souza untuk menjaga peluang juara Super League 2025-2026.

1. Persija Jakarta Masih Berpeluang Juara Super League 2025-2026

Saat ini Persija Jakarta berada di posisi ketiga klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 62 poin. Di posisi kedua ada Borneo FC dengan 69 poin, sedangkan peringkat pertama ditempati Persib Bandung juga 69 angka.

Paulo Ricardo siap bantu Persija Jakarta berprestasi di sisa musim. (Foto: Persija.id)

Karena itu, Paulo Ricardo akan berusaha memberikan kontribusi terbaik jika mendapatkan kesempatan bermain. Pemain asal Brasil itu siap memberi kepercayaan tim pelatih.

Dalam lima laga terakhir Persija Jakarta, Paulo Ricardp selalu tampil reguler sebagai starter. Ia main saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC (2-3), berlanjut ke pertandingan kontra Persebaya Surabaya (3-0), PSBS Biak (1-0), PSIM Yogyakarta (1-1) dan Persis Solo (4-0).

“Harapan saya adalah memberikan yang terbaik di lapangan. Kini saya bisa melakukannya dan berkontribusi membantu tim terus berkembang,” kata Paulo Ricado, Okezone mengutip dari laman i.league, Minggu (3/5/2026).

2. Persija Jakarta Pantang Anggap Remeh Lawan

Pemain berposisi bek itu mengatakan Persija Jakarta harus fokus dan jangan memandang remeh siapa pun lawan yang dihadapi. Terpenting, Persija Jakarta wajib berbenah agar lebih baik dalam laga-laga selanjutnya.