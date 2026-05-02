HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ipswich Town Resmi Promosi ke Premier League 2026-2027, Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Siap Unjuk Gigi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |20:49 WIB
Ipswich Town resmi promosi ke Premier League 2026-2027. (Foto: instagram/@ipswichtown)
IPSWICH Town resmi promosi ke Premier League 2026-2027. The Tractor Boys -julukan Ipswich Town- mengamankan tempat di Premier League musim depan setelah finis runner-up di klasemen akhir Divisi Championship atau Liga 2 Inggris 2025-2026.

1. Ipswich Town Menang 3-0 atas QPR

Di pekan ke-46 Divisi Championships 2025-2026 yang baru saja berakhir, Ipswich Town menjamu Queens Park Rangers (QPR). Ipswich Town wajib menang atas QPR untuk finis dua besar yang menggaransi lolos otomatis ke Premier League 2026-2027.

Ipswich Town kembali tampil di Premier League. (Foto: instagram/@ipswichtown)

Jika imbang atau kalah dari QPR, Ipswich Town berpotensi turun ke posisi tiga, yang mana harus memenangkan babak playoff untuk ambil bagian di Premier League musim depan. Di saat bersamaan, pesaing Ipswich Town yakni Milwall hanya dihadapkan dengan tim yang sudah dipastikan terdegradasi ke Liga 3 Inggris, Oxford United.

Hasilnya, Ipswich Town menang 3-0 atas QPR. Gol-gol kemenangan skuad asuhan Kieran McKenna dicetak George Hirst pada menit ketiga, Jadon Philogene (9’) dan Kasey McAteer (85’).

Di laga lain, Milwall menang 2-0 atas Oxford United. Alhasil di klasemen akhir Divisi Championships 2025-2026, Coventry City keluar sebagai juara setelah mengoleksi 95 angka, unggul 11 poin atas Ipswich Town di posisi dua.

Finis di posisi satu dan dua membuat Coventry City dan Ipswich Town dipastikan tampil di Premier League musim depan. Sementara itu, Milwall, Middlesbrough, Southampton dan Wrexham yang finis di posisi tiga, empat, lima dan enam akan tampil di playoff promosi. Tim pemenang playoff diizinkan promosi ke Premier League musim depan.

 

